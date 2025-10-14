TVF mažina šių metų Lietuvos BVP augimo prognozę

TVF prognozuoja, kad šiemet šalies BVP augs 2,7 proc., kitąmet – 2,9 proc. – lyginant su rugsėjo mėnesio prognozėmis, augimas bus atitinkamai 0,2 ir 0,5 proc. punkto mažesnis.
Kainos augs šiek tiek sparčiau, nei prognozuota anksčiau: bendroji infliacija šiemet sieks 3,6 proc., kitąmet – 3,1 proc. (po 0,4 proc. punkto daugiau). Nedarbo lygis, pernai siekęs 7,1 proc., šiemet turėtų sumažėti iki 6,6, o kitąmet – 6,1 proc.
„Nors prekybos muitų neigiama įtaka pasaulio ekonomikai pamažu stiprėja, Lietuva išlieka atspari šioms tendencijoms. Mūsų ūkis – vienas sparčiausiai augančių Europos Sąjungoje. Vis dėlto negalime užmigti ant laurų“, – pranešime teigia LB valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus.
Pasak jo, Lietuva turi toliau stiprinti finansų ir kapitalo rinkas, kad verslas turėtų daugiau galimybių investuoti ir didinti našumą.
TVF vertinimu, įvesti Jungtinių Valstijų prekybos muitai prislopins pasaulio ekonomikos augimą, tačiau mažiau, nei prognozuota balandį, nes tarifai yra santykinai žemesni, nei prognozuota tuo metu.
Pirmąjį šių metų pusmetį pasaulio ekonominis aktyvumas tebebuvo aukštas – vartotojai ir įmonės paankstino savo vartojimą ir investicijas bei padidino atsargų kaupimą, siekdami suspėti užsakymus atlikti iki muitų įsigaliojimo.
TVF vertinimu, šiemet pasaulio BVP augs 3,2 proc., kitąmet – 3,1 proc. (atitinkamai 0,4 ir 0,1 proc. punkto daugiau, palyginti su pavasario prognozėmis).
Kainų augimas pasaulyje turėtų toliau slopti, išsivysčiusiose šalyse jis lėtės nuo 2,6 proc. pernai iki 2,5 šiemet ir 2,2 proc. kitąmet.
TVF analitikų teigimu, muitai mažins tarptautinės prekybos augimą vidutiniu laikotarpiu – pernai augusi 3,5 proc., šiemet tarptautinės prekybos apimtis didės 3,6 proc. dėl paankstinto vartojimo, tačiau kitąmet augimas sulėtės iki 2,2 proc.
JAV efektyvusis muitų tarifas likusio pasaulio prekėms, kuris gegužę siekė 23 proc., dėl dvišalių prekybos susitarimų dabar sumažėjo iki 16 proc. Likusio pasaulio atsakomosios priemonės JAV iki šiol yra labai ribotos, todėl efektyvusis muitų tarifas JAV eksportui, palyginti su 2024 m., beveik nepasikeitė.
Euro zonos ekonomikos augimas tebėra silpnas, tačiau šiemet šiek tiek paspartės. Po 0,9 proc. augimo pernai, šiemet euro zonos BVP turėtų augti 1,2 proc. (0,4 proc. punkto daugiau), kitąmet augs pagal potencialą – 1,1 proc. (0,1 proc. punkto mažiau).
Infliacija grįžta į Europos Centrinio Banko (ECB) nustatytą tikslinį lygį: pernai siekusi 2,4 proc., šiemet sudarys 2,1 proc., o kitąmet – 1,9 proc.
LB valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus ir jo pavaduotoja Julita Varanauskienė šią savaitę dalyvaus TVF metiniuose susitikimuose Vašingtone, aptars pagrindines pasaulio, euro zonos ir Lietuvos ekonomikos raidai kylančias rizikas, taip pat naujos TVF programos Ukrainai svarbą, dėl jos į fondą kreipėsi šios šalies Vyriausybė.
TVF yra 191 valstybę jungianti organizacija. Fondas siekia visų savo narių tvaraus ekonomikos augimo ir gerovės. Lietuva TVF narė yra nuo 1992 m., šaliai atstovauja centrinio banko vadovas.
