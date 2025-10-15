Lrytas Premium prenumerata tik
I. Ruginienė – apie pagrindinius kitų metų biudžeto skaičius: kaip keisis pensijos, algos ir išlaidos gynybai

2025 m. spalio 15 d. 11:42
Lrytas.lt
Premjerė Inga Ruginienė feisbuko paskyroje išvardijo pagrindinius skaičius kitų metų biudžete, kurie, anot jos, patvirtina, „kad darome viską dėl saugumo dvejomis prasmėmis – išorės sienų ir socialinio saugumo“.
Kitų metų biudžete gynybai bus skirta 5,38 proc. bendrojo vidaus produkto.
Minimali mėnesinė alga augs iki 1153 eurų (nuo 1038 eurų).
Pensijos vidutiniškai didės 12 proc. – vidutinė pensija augs apie 80 eurų, o turint būtinąjį stažą – apie 90 eurų.
Kultūros darbuotojų atlyginimams didinti papildomai numatyta 12 mln. eurų.
Kelių fondas startuos su daugiau nei 200 mln. eurų.
Planuojama didinti mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, kitų pedagoginių darbuotojų, mokslo ir studijų institucijų akademinių ir neakademinių darbuotojų, taip pat valstybinėse ir savivaldybių įstaigose dirbančių trenerių darbo užmokestį – tam numatyta beveik 150 mln. eurų.
Kaip praneša naujienų agentūra „Elta“, ketvirtadienį, spalio 16 d., Vyriausybė priims sprendimą dėl didinamos MMA, taip pat bus didinamos senatvės pensijos.
„2026 m. metų biudžete gynybai bus skirta 5,38 proc. BVP, tai yra rekordiškai tikrai daug“, – žurnalistams trečiadienį Vyriausybėje sakė I.Ruginienė.
