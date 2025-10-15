Neišvengiami pokyčiai statybų rinkoje: prie to rangovai turi prisitaikyti

Šiandieniniame statybų sektoriuje nebeužtenka vien tradicinių kompetencijų. Kartu reikia numatyti savo energijos vartojimą, laikytis atsakomybės už aplinkosaugą, socialinę įtaką ir skaidrų įmonės valdymą.
„Rangovams būtina prisitaikyti ir prie ESG kriterijų, kurie tampa vienu svarbiausių veiksnių tarptautiniuose konkursuose bei bendradarbiavime su partneriais. Įmonės, kurios pirmos įgyvendina tvarumo standartus, išsiskiria rinkoje ir tampa patrauklesnės tiek klientams, tiek investuotojams“, – teigia „PST Group“ Tvarumo skyriaus vadovas Vilmantas Fijalkauskas.
Aktyviai ieško sprendimų
Vienas iš būdų įmonei įgyti naujų kompetencijų ir priartėti prie dabartinių sektoriaus standartų – pereiti nuo paprasto energijos vartotojo prie gamintojo-vartotojo (angl. prosumer) modelio.
„Kai įmonė pati tampa savo energijos gamintoja, nebelieka tokio stipraus priklausymo nuo išorinių tiekėjų, galima lanksčiau planuoti kaštus ir žiūrėti toliau į ateitį. Tai suteikia savarankiškumo, daugiau procesų kontrolės, įmonė tampa patrauklesnė klientams ir partneriams. Be to, atsiranda galimybė parduoti perteklinę energiją ar dalytis ja per energijos bendrijas“, – sako ekspertas.
Sprendimas, kurį renkasi statybų įmonės – investicijos į saulės elektrines. Pasak pašnekovo, investuoti į atsinaujinančią energetiką šiandien reiškia žengti ne tik aplinkosauginį žingsnį, bet ir strateginį.
„Išliekant globaliam energetikos neapibrėžtumui, nuosava saulės energijos gamyba leidžia atsiriboti nuo išorinių veiksnių įtakos, todėl galime lengviau planuoti savo lėšas. Be to, tvarius sprendimus skatina rinktis ir Europos Sąjungos Žaliasis kursas, Paryžiaus susitarimo tikslai ir ES Taksonomijos reikalavimai. Tą patį diktuoja ir finansų sektorius, kuris remia tik aplinkai draugiškus projektus“, – akcentuoja ekspertas.
Pokyčiams reikia investicijų
Anot eksperto, tikėtina, kad statybų sektoriaus priklausomybė nuo centralizuotos elektros dar kurį laiką išliks, kadangi pokyčiams reikia investicijų, inovacijų ir bendro sutarimo tarp verslo bei valstybės.
„Visiškai energetinei nepriklausomybei pirmiausia būtina didesnės investicijos į atsinaujinančią energiją, tai yra, saulės, vėjo ar biomasės išteklius. Kita sąlyga – skatinti rangos įmones statyti tvariai, tai yra, sugriežtinti pastatų energinės klasės reikalavimus. Šie turėtų skatinti projektuoti ir statyti pastatus, kurie sunaudoja mažiau energijos, yra efektyvesni bei draugiškesni aplinkai. O tam reikėtų ir valstybės paramos mechanizmų bei sektoriaus bendradarbiavimo su energetikos bendrovėmis“, – aiškina V. Fijalkauskas.
Jo teigimu, pamažu vykstantis visuotinis perėjimas prie atsinaujinančios energetikos kardinaliai pakeis statybų sektorių. Statybos taps labiau integruotos su energetikos sektoriumi, tai yra, pastatai bus ne tik energijos vartotojai, bet ir taps aktyviais gamintojais, gebančiais padengti dalį ar net visus savo poreikius ir prisidėti prie bendro tinklo energijos.
„Tikėtina, kad tai skatins naujų paslaugų bei prekių atsiradimą, pavyzdžiui, energetikos konsultavimas ar energijos kaupimo sistemų integracija, atsiras ir naujos pažangiosios technologijos. Tvariai statomi pastatai taps ne pasyviais energijos vartotojais, o aktyviais dalyviais visoje energetikos sistemoje.
Pastatų projektavimas ir statyba dar labiau orientuosis į neutralumo ir net palankumo klimatui standartus – šie nurodo, kad pastatai generuotų tiek pat ar net daugiau energijos, nei sunaudoja. Be to, žinoma, įmonės turės stiprinti kompetencijas ne tik statybų, bet ir atsinaujinančios energetikos srityje, kad galėtų atliepti naujus rinkos poreikius ir išliktų tarp lyderių“, – sako ekspertas.