Parama vaikų dienos centrams auga: per trečiąjį metų ketvirtį „Lidl“ su pirkėjais kartu skyrė reikšmingą sumą

Per šių metų liepos–rugsėjo mėnesius pirkėjai kartu su „Lidl“ paaukojo beveik 23 600 eurų. Daugiausiai už taromatuose grąžintą depozitą paramą skyrė klientai Vilniaus Rinktinės, Rasų bei Nidos gatvėse esančiose „Lidl“ parduotuvėse. Nuo projekto pradžios 2017 metais bendra surinkta suma vaikų dienos centrams jau viršija 650 tūkst. eurų.
„Džiaugiamės, kad mūsų pirkėjai noriai dalyvauja šioje iniciatyvoje ir dalijasi gerumu. Kiekviena auka padeda užtikrinti geresnes sąlygas vaikams, kurie savo šeimose neretai stokoja dėmesio, rūpesčio ir šilumos. Vaikų dienos centruose jie gauna saugią aplinką, ugdo socialinius įgūdžius, mokosi bendrauti ir kurti pasitikėjimu grįstus santykius. Džiugu, kad padvigubindami pirkėjų skirtą paramą galime prisidėti prie to, kad vaikų kasdienybė taptų šviesesnė“, – sako „Lidl Lietuva“ viešųjų ryšių vadovė Lina Skersytė.
Surinktą paramą „Lidl Lietuva“ lygiomis dalimis perduoda vaikų dienos centrus globojančioms organizacijoms: „Gelbėkit vaikus“, „Lietuvos Caritas“ bei Maltos ordino pagalbos tarnybai.
Padėjo sukurti nepamirštamus įspūdžius
Maltiečių Vakarų regiono programų vaikams ir jaunimui koordinatorė Eugenija Damulytė pasakoja, kad būtent dėl „Lidl“ ir pirkėjų paramos vaikai galėjo pasidžiaugti turiningomis ir aktyviomis vasaros atostogomis.
„Vasarą vyko vaikų stovyklos – vaikai leido laiką prie jūros, ežero, taip pat rinkosi aktyvias stovyklas, kiekvieną dieną lankėsi edukacijose ir keliavo pažinti vis kitą miestą. Pavyzdžiui, Vyžuonų vaikų dienos centras keliavo į Druskininkus su nakvyne, lankėsi pabėgimo kambariuose bei aplankė Vilnių“, – įspūdžiais dalijasi E.Damulytė.
Pasak „Lietuvos Carito“ vaikų dienos centrų koordinatorės Jūratės Blinstrubaitės, trečiasis metų ketvirtis atnešė ne tik vasaros džiaugsmus, bet ir pasiruošimo naujiems mokslo metams iššūkius.
„Rugsėjį vaikai grįžo į mokyklas, todėl šeimoms padėjome pasiruošti mokslo metams – aprūpinome mažuosius reikiamomis priemonėmis. Taip pat skyrėme dėmesio ir jų prisitaikymui prie mokyklinio režimo – pamokų, sporto, meno ir kitų ugdymo veiklų bei pamokų ruošos“, – pasakoja J.Blinstrubaitė.
„Lidl“ parama skiriama vaikų poreikiams
E.Damulytė akcentuoja, kad „Lidl“ ir pirkėjų suteikta parama padeda vaikams padovanoti daugybę pirmų kartų ir gerų emocijų.
„Tai ypač svarbu mažiesiems, gyvenantiems toliau nuo didžiųjų miestų, nedideliuose miesteliuose. Vasarą zoologijos sode Kaune jie pirmą kartą pamatė žirafą, begemotą ir kitus gyvūnus. Taip pat turėjo galimybę pirmą kartą pamatyti jūrą, aukštus pastatus, miesto eismą. Visa tai pažino keliaudami „Lidl“ paramos lėšomis. Retam vaikui tokias vasaros pramogas gali užtikrinti tėvai, dažnai neturintys darbo, vadinasi, ir pinigų kelionėms“, – pabrėžia E.Damulytė.
„Gelbėkit vaikus“ Pasvalio vaikų dienos centro „Visada kartu“ socialinė darbuotoja Svajūnė Zubavičienė dalijasi, kad būtent šiame vaikų dienos centre apie pusę visų lankančiųjų sudaro mažieji su negalia ir specialiais poreikiais. Suteikta parama leido „Visada kartu“ dienos centre įrengti sensorinį kambarį.
„Pastebėjome, kad kai kurie vaikai dienos centre ieško vietos, kur galėtų pabūti ramiai – net lenda po stalais, kad nusiramintų ar pailsėtų po sunkios dienos mokykloje. Suprantame, kad jiems reikia erdvės, kur galėtų tiesiog atsipalaiduoti, todėl kilo idėja įrengti sensorinį kambarį. Dabar jame turime šviesas, minkštą kilimėlį, sūpynes, terapinį kamuolį – viską, kas padeda vaikams nusiraminti. Kai jie iš ten išeina, būna ramesni bei geresnės nuotaikos. Tai jiems tikra poilsio ir atokvėpio vieta“, – pasakoja S.Zubavičienė.
Planuose – pasiruošimas Kalėdoms
Praėjus vasarai ir įpusėjus mokslo metams, vaikų dienos centrai pradeda ruoštis didžiosioms metų šventėms – kurti mažiesiems šiltus prisiminimus ir dovanoti teigiamas emocijas.
„Artėjant gražiausioms metų šventėms, kiekviename dienos centre planuojame surengti išankstinę bendrą šv. Kūčių vakarienę, kurios metu vaikai ruoš patiekalus, keps kalėdaičius, kuriuos parsineš namo. Namuose jie kartu su tėvais ar broliais, seserimis gamins tai, ko išmoko dienos centre. Praėjusiais metais vaikus aplankė maltiečių Kalėdų Senelis, matydami, kiek džiaugsmo tai suteikė, šią gražią tradiciją norime tęsti ir šiemet“, – pasakoja maltiečių Pietų regiono programų vaikams ir jaunimui koordinatorė Guoda Pakarklytė.
Kalbant apie pasiruošimą kalėdiniam laikotarpiui, „Gelbėkit vaikus“ vadovė Laura Milčienė priduria, kad vaikų dienos centruose prioritetu išliks sukurti vaikams kuo daugiau įspūdžių: „Vaikų dienos centrai teišgali vaikams padovanoti smulkias, simbolines dovanėles, tačiau labiausiai vaikus džiugina įspūdžius paliekantys potyriai – ekskursijos, išvykos į renginius, parodas bei koncertus.“
Prisidėti prie pagalbą vaikams teikiančių organizacijų veiklos gali visi, besinaudojantys prekybos tinklo „Lidl“ taromatais. Atidavus tarą tereikia paspausti mygtuką „Aukoti“. Skyrus paramą vaikų dienos centrams, sumą „Lidl Lietuva“ padvigubina ir perveda centrus koordinuojančioms organizacijoms.
Paaukoti vaikų dienos centrams galima 82 Lietuvoje veikiančiose „Lidl“ parduotuvėse 29 šalies miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse, Nemenčinėje, Gargžduose, Molėtuose ir Jurbarke.