VerslasRinkos pulsas

Pardavė ledus „Pols“ ir „Klasika“ gaminančią įmonę

2025 m. spalio 15 d. 12:28
Viena didžiausių pasaulyje ledų gamybos bendrovių „Froneri“ žengia dar vieną svarbų žingsnį plėtros Europoje link – pasirašė susitarimą dėl „Food Union“ Europos ledų verslo įsigijimo, įskaitant ir Lietuvoje veikiančią įmonę „Premia KPC“. Sandoris apima „Food Union“ ledų verslus šešiose Europos šalyse: Danijoje, Norvegijoje, Estijoje, Latvijoje (išskyrus pieno produktus), Lietuvoje ir Rumunijoje, rašoma pranešime žiniasklaidai.
„Food Union“ sukūrė stiprų vietinių, vartotojų pamėgtų prekės ženklų portfelį, į kurį planuojame investuoti ir toliau, kad dar labiau atskleistume šio verslo potencialą“, – sako „Froneri“ generalinis direktorius Philas Griffinas.
„Froneri“ yra pasaulinis ledų pramonės lyderis, todėl džiaugiamės, kad Lietuvoje pamėgti prekės ženklai, tokie kaip „Pols“, „Klasika“, „Jocker“ ir kiti, rado puikius namus. Šie prekės ženklai įgaus dar platesnį pasiekiamumą ir galimybę pasinaudoti globalaus produktų portfelio teikiamais pranašumais, tačiau tuo pačiu išlaikant savo charakterį bei kokybę“, – teigia „Food Union“ vykdomasis pirmininkas Sørenas Lauridsenas.
Bendrovė taip pat patvirtino, kad dabartinė „Food Union“ vadovų komanda nesikeis – ji ir toliau bus atsakinga už verslo valdymą.
