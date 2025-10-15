Pardavė ledus „Pols“ ir „Klasika“ gaminančią įmonę

„Food Union“ sukūrė stiprų vietinių, vartotojų pamėgtų prekės ženklų portfelį, į kurį planuojame investuoti ir toliau, kad dar labiau atskleistume šio verslo potencialą“, – sako „Froneri“ generalinis direktorius Philas Griffinas.
„Froneri“ yra pasaulinis ledų pramonės lyderis, todėl džiaugiamės, kad Lietuvoje pamėgti prekės ženklai, tokie kaip „Pols“, „Klasika“, „Jocker“ ir kiti, rado puikius namus. Šie prekės ženklai įgaus dar platesnį pasiekiamumą ir galimybę pasinaudoti globalaus produktų portfelio teikiamais pranašumais, tačiau tuo pačiu išlaikant savo charakterį bei kokybę“, – teigia „Food Union“ vykdomasis pirmininkas Sørenas Lauridsenas.
Bendrovė taip pat patvirtino, kad dabartinė „Food Union“ vadovų komanda nesikeis – ji ir toliau bus atsakinga už verslo valdymą.