Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
VerslasRinkos pulsas

Vertėtų pasitikrinti: šie trečiadienį suplanuoti skrydžiai – atšaukti

2025 m. spalio 15 d. 12:48
Lrytas.lt
Papildyta
Trečiadienį, spalio 15 d., atšaukti du oro linijų „Finnair“ skrydžiai, turėję vykti iš ir į Vilniaus oro uostą.
Daugiau nuotraukų (3)
Kaip matyti Vilniaus oro uosto internetinėje svetainėje, „Finnair“ lėktuvas iš Helsinkio (Suomija) Vilniuje turėjo leistis 13 val. Tačiau šis skrydis atšauktas.
Neįvyks ir kitas suplanuotas šių oro linijų skrydis iš Vilniaus į Suomijos sostinę.
Lėktuvas į Helsinkį turėjo pakilti 13.30 val., tačiau oro uosto interneto svetainėje nurodoma, kad ir šis skrydis buvo atšauktas.
Aiškėja, kad šio sprendimo priežastis – techninės kliūtys.
„Keleiviai laukia kito skrydžio, kuris bus po 3 val.
Dėl daugiau informacijos reikėtų kreiptis į oro bendrovę“, – naujienų portalui Lrytas komentavo Lietuvos oro uostų (LTOU) Rinkodaros projektų vadovė Gabrielė Jakučionė.
skrydisOro uostasLėktuvas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.