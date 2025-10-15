Vertėtų pasitikrinti: šie trečiadienį suplanuoti skrydžiai – atšaukti

Kaip matyti Vilniaus oro uosto internetinėje svetainėje, „Finnair“ lėktuvas iš Helsinkio (Suomija) Vilniuje turėjo leistis 13 val. Tačiau šis skrydis atšauktas.
Neįvyks ir kitas suplanuotas šių oro linijų skrydis iš Vilniaus į Suomijos sostinę.
Lėktuvas į Helsinkį turėjo pakilti 13.30 val., tačiau oro uosto interneto svetainėje nurodoma, kad ir šis skrydis buvo atšauktas.
Aiškėja, kad šio sprendimo priežastis – techninės kliūtys.
„Keleiviai laukia kito skrydžio, kuris bus po 3 val.
Dėl daugiau informacijos reikėtų kreiptis į oro bendrovę“, – naujienų portalui Lrytas komentavo Lietuvos oro uostų (LTOU) Rinkodaros projektų vadovė Gabrielė Jakučionė.