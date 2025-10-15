Vilniuje – didelis gedimas: virš 4 tūkst. klientų buvo likę be elektros

Inžinieriai sutrikimo židinį jau nustatė, todėl daliai jų elektros tiekimas bus atstatytas per keliolika minučių.
Likusiems namų ūkiams elektros tiekimas turėtų būti atkurtas per artimiausią valandą. Po 11 val. naujienų agentūra ELTA skelbė, kad dėl elektros tiekimo sutrikimo Senamiestyje / Užupyje atjungta 1450 ESO klientų.
Kaip sakė L.Eizintienė, tais atvejais, kai elektros tiekimo nepavyksta atkurti per kelias valandas, gyventojams atvežami elektrą gaminantys generatoriai, tačiau panašu, kad šįkart to neprireiks.
ESOVilniaus senamiestiselektros tiekimas
