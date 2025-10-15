Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
VerslasRinkos pulsas

Vilniuje – didelis gedimas: virš 4 tūkst. klientų buvo likę be elektros

2025 m. spalio 15 d. 10:24
Trečiadienį, spalio 15 d., dalis Vilniaus senamiesčio gyventojų liko be elektros. Kaip naujienų portalui Lrytas perdavė Energijos skirstymo operatoriaus (ESO) Ryšių su visuomene projektų vadovė Lilija Eizintienė, kiek po 10 val. be elektros buvo likę 4050 klientų.
Daugiau nuotraukų (3)
Inžinieriai sutrikimo židinį jau nustatė, todėl daliai jų elektros tiekimas bus atstatytas per keliolika minučių. 
Likusiems namų ūkiams elektros tiekimas turėtų būti atkurtas per artimiausią valandą. Po 11 val. naujienų agentūra ELTA skelbė, kad dėl elektros tiekimo sutrikimo Senamiestyje / Užupyje atjungta 1450 ESO klientų.
Kaip sakė L.Eizintienė, tais atvejais, kai elektros tiekimo nepavyksta atkurti per kelias valandas, gyventojams atvežami elektrą gaminantys generatoriai, tačiau panašu, kad šįkart to neprireiks. 
ESOVilniaus senamiestiselektros tiekimas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.