„Iki“ paskelbus masinį grožio prekių išpardavimą – pirkėjų antplūdis: didžiulės akcijos – net virš 1 tūkstančiui prekių

Tuo gyventojai jau skuba naudotis – vos į „Iki“ sugrįžus pirkėjų itin mėgstamai teminei akcijai, iš lentynų šluojama viskas, ko reikia kiekvienuose namuose. Nuo dušo želių ir dantų pastų iki šampūnų, kremų ir madingųjų korėjietiškų veido kaukių – nuolaidų gausybė „Iki“ džiugina kiekvieną, vertinantį kokybę ir itin gerus kainų pasiūlymus.
„Atgaiva ne tik kūnui, bet ir piniginei – tokia yra „Iki“ parduotuvėse jau įsibėgėjusi „Grožio fiesta“. Garsėjame giliomis ir plačiomis nuolaidomis – kas savaitę skelbiame akcijas net apie 5 tūkstančiams prekių. Todėl ir „Grožio fiesta“ „Iki“ išsiskiria savo pasiūlymų gausa – nuolaidos galioja patiems įvairiausiems prekių ženklams, iš viso galima sutaupyti net daugiau nei tūkstančiui grožio, higienos prekių. Geriausiai tokių nuolaidų naudą patvirtina pirkėjų elgesys – juk lietuviai yra puikūs akcijų medžiotojai ir žino, kur jos išties vertingos. Tad visą savaitę jie „Iki“ į vežimėlius gausiai krauna grožio prekes ir naudojasi proga atsinaujinti savo priemonių atsargas už geresnę kainą“, – sako Gintarė Kitovė, „Iki“ komunikacijos vadovė.
Pirkėjai „Iki“ turi galimybę stipriai sutaupant rinktis iš tokių prekių ženklų kaip „Nivea“, „Olaplex“, „L'oreal Paris“, „Old Spice“, „Gillette“, „Always“, „Tampax“, „Syoss“, „Colgate“ ir daugybės kitų. Todėl kiekvienas gali rasti kažką su nuolaida, kas tobulai atitiktų jų odos, plaukų tipą ir grožio rutiną. Tereikia kasoje pasinaudoti „Iki“ programėle ar lojalumo kortele.
Kokių nuolaidų „Iki“ nevalia praleisti šį savaitgalį?
„Grožio fiesta“ – tik dalis „Iki“ galiojančių nuolaidų. „Nuolat ieškome būdų, kaip padėti pirkėjams sutaupyti neatsisakant nei kokybės, nei pasirinkimo laisvės. Matome, kad pirkėjai labai entuziastingai sutiko ir vieną naujesnių „Iki“ iniciatyvų – išskirtinai gerus pasiūlymus, kurie galioja tik penktadienį“, – pažymi G.Kitovė.
Šį penktadienį lojaliems „Iki“ pirkėjams sutaupyti pavyks tikrai gausiai – net 40 proc. nuolaida skelbiama trapučiams, duoniukams, krekeriams, džiūvėsiams, taip pat mėsos ir žuvies konservams, kurie naudingi kiekvienuose namuose. Tikrai nudžiugs ir augintinių šeimininkai – gyvūnų prekėms taikoma 35 proc. nuolaida. Nesvarbu, ar reikia ėdalo, ar žaislų, ar kraiko – „Iki“ įsigykite pigiau.
Lojalūs pirkėjai taip pat jau įpratę, kad nuo ketvirtadienio prasideda didžiosios „Iki“ savaitgalio nuolaidos – tikras kainokritis. Šį kartą, spalio 16–19 dienomis, jame – ypač patrauklūs pasiūlymai: bulvės už super kainą (vos 19 ct/kg), 20 proc. nuolaida šviežiai kiaulienai su kaulu, o lašišų pjausniams taikoma net 35 proc. nuolaida. Kilogramas populiariausios ir daugelio mėgstamiausios žuvies dabar „Iki“ tekainuoja 10,99 Eur/kg.
Tradiciškai „Iki“ nuolaidos būna ne tik didelės, bet ir apimančios ištisas lentynas. Šį savaitgalį „Iki“ 20 proc. nuolaida taikoma vytintiems mėsos gaminiams, įvairių rūšių sūriams, pirkėjų už kokybę ypač vertinamoms šviežiai kepamoms „Su meile Iki“ bandelėms bei duonai, taip pat aliejui. Net 25 proc. sutaupys „Iki“ perkantys sausainius, vaflius, meduolius, arbatą, sultis, nektarus ir sulčių gėrimus.
Visas kiekvienos savaitės naudingas „Iki“ akcijas maistui, pagal kurias lengva planuotis meniu, ir geriausius pasiūlymus kitoms prekėms rasite čia: www.iki.lt/leidiniai.
„Iki“ turi plačiausią tinklą tarp didžiųjų prekybininkų Lietuvoje, todėl viskuo patogu apsirūpinti vienoje vietoje. Norintiems pasinaudoti gausiausiomis nuolaidomis ir plačiausiu asortimentu, patariama rinktis didžiausias – 3 širdelių formato – „Iki“ parduotuves, kuriose užtikrinamas ne tik įvairiausias prekių pasirinkimas, bet ir daugiausiai patrauklių pasiūlymų.
G.Kitovė primena, kad geriausiais „Iki“ pasiūlymais pasinaudoti paprasta – naudingos akcijos, įvairios nuolaidos ir ypatingi pasiūlymai skelbiami leidiniuose „Iki“ parduotuvėse, interneto puslapyje www.iki.lt ir mobiliojoje programėlėje. Joje pirkėjai ras ir asmeninių pasiūlymų bei dalyvaudami lojalumo programoje rinks taškus, kuriuos galės išmainyti į vertingus prizus ar nuolaidas.