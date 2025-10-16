Dirbantiems turi gerų naujienų dėl kitų metų: kai kurių atlyginimas augs net 300 eurų po mokesčių

Tiesa, prieš Vyriausybėje pradedant svarstyti biudžeto projekto teisės aktus, susipažinti su svarbiausiais punktais visuomenė galėjo jau trečiadienį.
Premjerė Inga Ruginienė ir finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas pristatė pagrindinius įsipareigojimus ir rodiklius, kurie numatyti 2026 m. valstybės biudžeto projekte.
„Kitų metų valstybės biudžete gynybos finansavimas pasieks 5,38 proc. nuo BVP. Tai yra rekordinis dydis, atitinkantis geopolitinę situaciją ir poreikius.
Darome ir toliau darysime viską, kad mūsų gyventojai būtų ir jaustųsi saugūs – tiek socialine, tiek valstybės saugumo prasme“, – apie prioritetus kalbėjo I.Ruginienė.
Gynybos finansavimui skiriamos lėšos sudarytų apie 4,8 mln. Eur. 700 mln. Eur šios sumos būtų dengiama iš Valstybės gynimo fondo.
Kils atlyginimai, pensijos
Be gynybos įsipareigojimų numatoma, kad minimali mėnesinė alga augtų 115 Eur – iki 1153 Eur. Tuo metu minimalus valandinis atlyginimas (MVA) būtų didinamas iki 7,05 Eur prieš mokesčius. Toks siūlymas sulaukė Vyriausybės pritarimo.
„Galime pasidžiaugti, kad minimali alga auga beveik 70 Eur į rankas. Didėjimas yra 11 proc. <...> Visas šis augimas pasiekiamas be neapmokestinamojo pajamų dydžio (NPD) didinimo. NPD nedidinamas antrus metus iš eilės“, – Vyriausybės posėdyje dėmėsį atkreipė projektą pristatęs finansų ministras.
Planuose numatyta didinti mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, kitų pedagoginių darbuotojų, mokslo ir studijų institucijų akademinių ir neakademinių darbuotojų, taip pat valstybinėse ir savivaldybių įstaigose dirbančių trenerių darbo užmokestį – tam žadama skirti beveik 150 mln. Eur. Medikų atlyginimų didinimui būtų skiriama 148 mln. Eur, rezidentų – 10,6 mln. Eur, statutinių pareigūnų – 24,1 mln. Eur, kultūros darbuotojų – 12 mln. Eur, o 9,5 mln. Eur – kitų viešojo sektoriaus darbuotojų.
K.Vaitiekūnas įvardijo, kiek 2026 m. skirtingų profesijų atstovams vidutiniškai augs atlyginimas „į rankas“. Lyginant su šiais metais, gydytojų atlyginimas augtų 103 Eur, slaugytojų – 127 Eur, rezidentų – 313 Eur, mokytojų – 93 Eur, mokslo ir studijų insititucijų akademiniams ir neakademiniams darbuotojams – 105 Eur, treneriams – 76 Eur, kultūros ir meno darbuotojams – 62 Eur, o statutiniams pareigūnams – 110 Eur.
Tuo metu pensijos vidutiniškai didėtų 12 proc. ir pasiekti apie 800 Eur. Skaičiuojama, kad toks augimas palies daugiau nei penktadalį šalies gyventojų. Vidutinė pensija augtų apie 80 Eur, o turint būtinąjį stažą – apie 90 Eur. Pensijų ir kitų išmokų indeksavimui išvis numatoma skirti 388,4 mln. Eur.
Socialinės paramos išmokų ir kitiems baziniams dydžiams didinti planuojama išleisti 98,6 mln. Eur. Džiugių naujienų paruošta vaikus auginantiems tėvams. Nuo kitų metų birželio vienkartinė išmoka vaikui didėtų 266 Eur (35 proc.), o vaiko išlaikymo išmoka augtų 59 Eur (47 proc.). Taip pat plečiamas išmokos vaiko priežiūrai gavėjų ratas. Ji būtų mokama visiems vaikus auginantiems asmenims (ne tik besimokantiems ar studijuojantiems), neturintiems teisės gauti vaiko priežiūros išmokos iš „Sodros“.
Iš ko surinksime lėšas?
Kaip numatoma Finansų ministerijos registruotame projekte, biudžeto pajamos kitąmet augs 16,8 proc., o išlaidos – 18,9 proc. Atitinkamai, iki 21 mlrd. ir 27,5 mlrd. Eur.
„Iš tiesų galime pasidžiaugti, kad šiais metais turime pakankamai spartų pajamų augimą visuose biudžetuose (aut. past. – valstybės, „Sodros“, PSDF ir savivaldybių), dėl to galime sau leisti didinti kai kurias išlaidas ir užtikrinti nuoseklų šalies vystymąsi, gynybos finansavimą“, – ketvirtadienį kalbėjo K.Vaitiekūnas.
Didžiąją dalį pajamų 2026 m. žadama surinkti iš pridėtinės vertės mokesčio (PVM). Ši suma sieks 7,54 mlrd. Eur arba 35,9 proc.
3,98 mlrd. Eur arba 18,9 proc. bus surenkama iš gyventojų pajamų mokesčio (GPM).
O 3,68 mlrd. Eur pajamų arba 17,5 proc. iš Europos Sąjungos (ES) ir kitų finansinių paramos lėšų.
Mažesnė dalis iš akcizų. Ši suma sieks 2,28 mlrd. Eur arba 10,8 proc..
Tuo metu iš pelno mokesčio planuojama susirinkti 2,24 mlrd. Eur arba 10,7 proc.
