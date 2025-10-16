Baigtas dar vienas svarbus etapas dėl „Rheinmetall“ gamyklos Lietuvoje

Tai portalui patvirtino projektavimo darbus atlikusios įmonės vadovas Vaidas Laukaitis.
„Baigėme pirmąjį projektavimo etapą – parengta techninė dokumentacija, reikalinga generalinio rangovo atrankai. Ypatingą dėmesį skyrėme sprogimų suvaldymo sprendiniams. Šiam projektui subūrėme atskirą projektuotojų komandą, kuri nuo sutarties pasirašymo birželį nuosekliai dirbo ir tęs veiklą toliau“, – „Verslo žinioms“ sakė V. Laukaitis.
Artimiausiu metu ketinama skelbti konkursą gamyklos rangos darbams bei pradėti statybas.
Kaip skelbta, Vokietijos gynybos pramonės koncernas „Rheinmetall“ Lietuvoje rudenį planuoja pradėti amunicijos gamyklos statybas, ginkluotės gamybos liniją Giraitės gamykloje vystys ir JAV pramonės milžinė „Northrop Grumman“.
Lietuvai bendroje įmonėje su Vokietijos pramonės milžine priklauso 49 proc. akcijų – „EPSO-G“ tenka 48 proc., o Finansų ministerijos valdomai „Giraitės ginkluotės gamyklai“ – 1 proc. akcijų, likusi 51 proc. dalis priklauso „Rheinmetall“.
EIM sutartį dėl „Rheinmetall“ Lietuvoje plėtros pasirašė dar 2024 metų birželio pradžioje. Taip pat tą patį mėnesį Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) taryba amunicijos gamyklos statybai nusprendė perleisti Baisogaloje esantį sklypą.
2024 m. liepos viduryje Vyriausybė pritarė ir EIM siūlymui, kad „Rheinmetall“ gamyklai „Lithuanian Center of Excellence for Ammunition“ būtų suteiktas neatidėliotino valstybės saugumo ir gynybos poreikius užtikrinančio projekto statusas.
„Rheinmetall“ gamykloje dirbs 150 asmenų, kurie per metus pagamins dešimtis tūkstančių artilerijos sviedinių. Sutartyje numatyta, kad investicijos į projektą sieks 260 mln. eurų, tačiau projekto eigoje ši suma gali keistis.
Rheinmetall ginkluotė koncernas
