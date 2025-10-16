Lrytas Premium prenumerata tik
Kaune duris užveria žinomas restoranas

2025 m. spalio 16 d. 09:02
Lrytas.lt
Po beveik 13 metų veiklos duris užveria retoranas „Amber Grill“, įsikūręs Kaune, Tvirtovės al. 37.
„Norime pasidalinti su jumis žinia, kad mūsų kavinė, įsikūrusi Tvirtovės al. 37, užveria duris.
Tariame nuoširdžiausią AČIŪ už visus praleistus metus, už jūsų lojalumą, šypsenas ir palaikymą. Jūs sukūrėte nepakartojamą atmosferą, kurią nešiosimės širdyje!
Be jūsų nebūtume pasiekę tiek daug!
Mes labai laukiame visų jūsų Islandijos pl. 91, kur ir toliau galėsite mėgautis savo pamėgtais patiekalais.
Lauksime jūsų!“, – feisbuke rašė savininkas.
Rekvizitai.lt nurodoma, kad „Amber Grill“ valdytojos UAB „Migleira“ įmonėje dirba 19 darbuotojų, kai liepos mėnesį jų dirbo 31.
Įmonės pardavimo pajamos pernai siekė 1 196 113 Eur, jos mažėjo 12 proc. (2023 m. – 1,36 mln. eurų).
Užpernai buvusius pelningus metus (16,5 tūkst. eurų grynojo pelno) pernai pakeitė 98,5 tūkst. eurų siekiantis nuostolis. 
 
restoranas uždarymas Kaunas

