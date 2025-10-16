SBA skolinasi 28 mln. eurų – statys baldų gamyklą JAV

Kaip praneša bendrovė, baldų gamykla „SBA Home North Carolina“ yra didžiausia Lietuvos investicija JAV.
„Tai ne tik SBA grupės projektas – tai ir visos Lietuvos investicinis pėdsakas JAV. Dabar metas parodyti, kad suburdami komandą, išvystydami tiekimo grandines ir paleisdami gamybą laiku, galime būti konkurencingi vienoje didžiausių baldų rinkų pasaulyje“, – pranešime cituojama „SBA Home“ vadovė Jurgita Radzevičė.
Skelbiama, kad „SBA Home US Inc“, „SBA Home North Carolina LLC“ ir „Truist Bank“ ilgalaikio finansavimo sutartyje numatyta tipinė projekto finansavimo struktūra, kai paskolos lėšos užtikrinamos tik vystomo projekto turtu.
Anot bendrovės, gamykla Šiaurės Karolinoje sukurs apie 250 darbo vietų, per metus joje turėtų būti pagaminama daugiau nei 2 mln. vienetų baldų.
Planuojama, kad bendros investicijos į „SBA Home North Carolina“ projektą sieks apie 70 mln. JAV dolerių. Įmonė veiklą pradės šiais metais, o 2026 m. jos pardavimai turėtų siekti apie 40 mln. JAV dolerių.
SBA grupė yra viena didžiausių verslo grupių Lietuvoje, jungianti daugiau nei 30 įmonių ir per 3,5 tūkst. darbuotojų. Rinkose kompanija veikia per tris valdančiąsias įmones. „SBA Home“ – valdo SBA baldų sektorių, „SBA Urban“ – NT sektorių bei „Utenos trikotažo“ grupė – tekstilės. Taip pat SBA veikia robotikos bei investicijų sektoriuose.