Jau 7 metus iš eilės „Allianz“ – vertingiausias draudimo prekės ženklas pasaulyje

Šiemet „Allianz“ pasiekė aukščiausią prekės ženklo vertę ir didžiausią jos augimą per visą 135 metų įmonės istoriją. Naujausiame bendrame „Interbrand“ pristatomame „Best Global Brands 2025“ reitinge „Allianz“ pakilo dviem pozicijomis į viršų ir užima 27-ą vietą, o prekės ženklo vertė išaugo 20 proc. iki 28,2 mlrd. JAV dolerių.
„Šiuo neužtikrintumo laikotarpiu vis daugiau žmonių kreipiasi į patikimus partnerius, kad apsaugotų tai, ką labiausiai vertina. Allianz buvimas vertingiausiu draudimo prekės ženklu pasaulyje ir mūsų auganti prekės ženklo vertė rodo, kad šis pasitikėjimas yra mūsų konkurencinis pranašumas. Suteikdami geriausią patirtį savo klientams, būdami jų gyvenime ir įkvėpdami pasitikėjimo bei optimizmo ateityje, kuriame pasaulyje pirmaujantį prekės ženklą“, – sako Oliveris Bäte, „Allianz SE“ generalinis direktorius.
Allianz indėlis pasauliniu mastu
Remiantis pasitikėjimu, kompetencija ir apsauga to, kas žmonėms svarbiausia, „Allianz“ kuria prasmingus ryšius, ilgalaikes partnerystes, kurios leidžia įmonei tapti patikimu partneriu, vienijančiu klientus, darbuotojus ir visuomenę per sporto ir socialinių iniciatyvų galią visame pasaulyje.
- „Allianz“ yra Olimpinio ir Paralimpinio judėjimo draudimo partneris.
- „Allianz“ stadionų šeima – įmonės vardas puošia garsiausias sporto arenas, kuriose kasmet apsilanko daugiau nei 10 mln. sirgalių.
- Kasdien 156 000 „Allianz“ darbuotojų, 120 000 finansų tarpininkų, konsultantų rūpinasi 128 mln. „Allianz“ klientų net 70-yje šalių.