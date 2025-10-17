Lrytas Premium prenumerata tik
Komandos vienybės rezultatas: „SBA grupė“ pirmoji tvarumo žingsnių iššūkyje

2025 m. spalio 17 d. 15:31
SBA grupė užėmė I-ąją vietą „Walk15“ organizuotame žingsnių iššūkyje „Tvaraus verslo lyga 2025“. Kolegų susitelkimas ir vienybė iššūkyje buvo toks didelis, kad atsiplėšę nuo konkurentų ir pritrūkę išbandymų, iki paskutinės minutės varžėsi tarpusavyje, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Iššūkis sujungė „SBA grupės“ komandą net per Atlantą – jame dalyvavo tiek kolegos iš „Visagino linijos“, Kaune ir Klaipėdoje esančių įmonių, tiek tie, kurie savo kasdienį gyvenimą kuria JAV Šiaurės Karolinos valstijoje, kur įgyvendina naujosios „SBA Home“ baldų gamyklos projektą.
„Jei žiūri į gyvenimą kaip žaidimą, būna daug motyvacijos laimėti. Paskutinę savaitę varžėmės su tokiais stipriais žaidėjais kaip „Telia“ ir „Maxima Latvija“. Pamatę, kad užsitikrinome lyderio poziciją – azartas neapleido ir atsirado „sveika“ konkurencija tarpusavyje, besirungiant, kas surinks daugiau žingsnių komandos viduje. Tokia vienybė ir bendras tikslas suteikia jėgų siekti pergalės“, – sako „SBA grupės“ administracijos vadovė Indrė Pociūtė-Levickienė, kuri buvo pagrindinė dalyvavimo konkurse iniciatorė ir motyvatorė.
Per mėnesį 661 Grupės darbuotojas įveikė daugiau nei 110 000 kilometrų – tai beveik 155 milijonai žingsnių arba trys kartai aplink Žemės rutulį.
„Mūsų darbuotojai jungiasi prie tokių iniciatyvų ne tik dėl pergalės, bet ir todėl, kad nori dirbti laiminčioje, lyderiaujančioje įmonėje – kiekvieną iš mūsų vienija viena iš mūsų vertybių „aistra laimėti“. Būtent šios vertybės kuria komandą, kurios negali sustabdyti jokios kliūtys“, – priduria I.Pociūtė-Levickienė.
„Tvaraus verslo lyga 2025“ yra tarptautinis žingsnių iššūkio projektas, kuriame dalyvauti kviečiamos tik verslo įmonės. Jis skatina darbuotojus rinktis aktyvų ir darnų judėjimą kasdienėje veikloje, atrasti naujus maršrutus bei geriau pažinti apylinkes.
