Nepramiegokite – tūkstančiai žmonių jau atsiėmė „Iki“ gimtadienio prizus: kaip pasitikrinti, ar laimėjote

Jei šį mėnesį esate apsilankę bet kurioje iš beveik 250 „Iki“ parduotuvių, turite puikią priežastį patikrinti savo „Iki“ programėlę – vienas iš 33 000 prizų gali jau laukti būtent jūsų.
„Su gausybe parduotuvių visoje Lietuvoje esame arčiau pirkėjų, todėl daugeliui įprasta kone kasdien užsukti į „Iki“. Tad ir žaidime gyventojai be galo aktyviai dalyvauja – per dieną sužaidžiama net apie 30 tūkst. kartų, o apie trečdalis prizų jau laimėta. Šventė tęsiasi, prizus dalijame toliau, o laimėti gali kiekvienas lojalus pirkėjus“, – sako Gintarė Kitovė, „Iki“ komunikacijos vadovė.
Jūsų dovana gali jau būti „Iki“ programėlėje
Švęsti su „Iki“ – reiškia švęsti garsiai ir dosniai. Ir kiekvienas apsipirkimas būna lyg maža šventė, nes tinklas kas savaitę skelbia akcijas net apie 5 tūkstančiams prekių. Tad sutaupyti tiek kasdieniams pirkiniams, tiek sezoninėms prekėms ar ypatingoms progoms – lengvai gali visi.
„Kasdien siekiame, kad apsipirkti būtų kuo patogiau ir maloniau. Per 33 metus išsiplėtėme į didžiausią tinklą Lietuvoje tarp didžiųjų prekybininkų, kad įsigyti visko, ko reikia, būtų galima arčiau namų ar darbo. O labiausiai didžiuojamės, kad subūrėme tokią plačią bendruomenę žmonių, kurie vertina konkurencingas kainas, aukštą kokybę ir vis nudžiuginančias papildomas naudas. Šiandien su „Iki“ programėle pirkėjai ne tik seka asmeninius pasiūlymus, bet ir žaidžia, renka taškus, maino juos į prizus, naudojasi nuolaidomis pas partnerius. Savo gimtadienio proga norime padėkoti už buvimą drauge – todėl dovanojame kuponus, taškus, dovanų korteles, o svarbiausia – šypsenas“, – sako G.Kitovė.
O kai „Iki“ paruošė dovanų iki lubų – tai ir šypsenos būna iki ausų. Dalyvauti ir laimėti specialime žaidime – paprasta ir smagu. Nieko specialiai daryti nereikia, tiesiog apsipirkite kaip įprastai ir įsijunkite programėlę – galbūt tapote vienu iš laimingųjų.
- Apsipirkite bet kurioje „Iki“ parduotuvėje bent už 15 eurų ir nepamirškite kasoje panaudoti „Iki“ programėlės ar lojalumo kortelės.
- Kitą dieną po apsipirkimo gaukite žaidimo bilietą į „Iki“ programėlę.
- Nutrinkite žaidimo kortelę ir iš karto sužinokite, ar bilietas buvo sėkmingas ir jūs laimėjote vieną iš net 33 tūkst. prizų.
Prizų krepšelis išties naudingas – dalijamos „Iki“ dovanų kortelės, kuponai nemokamiems privačių „Iki“ prekės ženklų produktams, „Iki“ lojalumo taškai ir kt. Laimėjimo atveju iškart gausite dovanų, o laimėti prizai bus įkelti į „Iki“ lojalumo paskyrą prie skilties „Kortelės ir kuponai“ – viskas patogiai vienoje vietoje.
Norite padidinti savo šansus?
Kuo daugiau žaisite, tuo daugiau progų laimėti. Papildomų nutrinamų bilietų galite įsigyti už surinktus „Iki“ lojalumo taškus, taip pat perkant specialiu ženklu pažymėtas prekes.
Nors žaidimas jau įsiūbavo, o prizus „Iki“ dalija glėbiais, laimėti dar ne vėlu. Žaidimas vyks iki 2025 m. lapkričio 16 d. (imtinai), tad prisijungti prie šventės galite kad ir šiandien.
Daugiau informacijos: https://iki.lt/gimtadienio-zaidimas-2025/.
Dar nesate „Iki“ lojalumo programos nariu? Prisijungti prie švenčiančios bendruomenės nemokama ir labai paprasta – registruokitės interneto svetainėje www.iki.lt, „Iki“ programėlėje išmaniajame telefone arba fizinėje parduotuvėje.
G.Kitovė primena, kad žaidime dalyvauti ir geriausiais „Iki“ pasiūlymais pasinaudoti paprasta – naudingos akcijos, įvairios nuolaidos ir ypatingi pasiūlymai skelbiami leidiniuose „Iki“ parduotuvėse, interneto puslapyje www.iki.lt ir mobiliojoje programėlėje. Joje pirkėjai ras ir asmeninių pasiūlymų bei dalyvaudami lojalumo programoje rinks taškus, kuriuos galės išmainyti į vertingus prizus ar nuolaidas.