Lėktuvuose griežtinamos taisyklės – šio daikto naudoti salone nebeleidžiama

Pasak JAV Federalinės aviacijos administracijos (FAA), toks sprendimas priimtas po kelių dešimčių incidentų, kai dėl ličio baterijų perkaitimo kilo gaisro pavojus.
„Ličio baterijos, laikomos bagaže ar rankiniame krepšyje, gali būti sunkiai pastebimos. Dėl to skrydžio metu gali vėluoti gaisro aptikimas ir gesinimo priemonių taikymas, o tai didina saugos riziką“, – teigiama FAA pranešime.
Pirmoji pasaulyje oro linijų bendrovė, uždraudusi naudoti išorinius akumuliatorius skrydžio metu, buvo „Air Busan“ – po to, kai sausio mėnesį viename jų skrydžių sugedęs įkroviklis sukėlė gaisrą salone. Lėktuvas buvo priverstas skubiai leistis, tačiau niekas nenukentėjo.
Dabar panašios taisyklės taikomos ir kitoms bendrovėms, tarp jų – „Cathay Pacific“, „Emirates“, „Singapore Airlines“, „Eva Air“, „Thai Airways“, „Air Asia“, „Tigerair“ ir „Starlux“.
FAA duomenimis, iš viso užfiksuota apie 50 incidentų, kai dėl netinkamai laikomų ar pažeistų baterijų kilo dūmų ar ugnies židiniai. Dėl to aviacijos institucijos ragina keleivius būti atsargesnius ir neįkrauti įrenginių naudojant powerbankus skrydžio metu.