Už vietą kolumbariume gali tekti mokėti – kitaip liks tik brangūs privatūs variantai

Tai numatančias Rinkliavų įstatymo pataisas įregistravęs parlamentaras sako, kad tai būtų vienkartinė rinkliava, kurios dydį nustatytų savivaldybės tarybos.
Pasak Seimo Aplinkos apsaugos komiteto nario T. Tomilino, 2022 metų lapkričio mėnesį įsigaliojus Žmonių palaikų laidojimo įstatymo pataisoms, savivaldybės prarado anksčiau turėtą galimybę surinkti lėšų, reikalingų naujų kolumbariumų statybai.
Pasikeitus reguliavimui, anot parlamentaro, gyventojams tampa sudėtinga gauti nišą kolumbariume, ši paslauga tampa sunkiai prieinama.
Beje, anksčiau savivaldybių tarybų sprendimais nustatyti mokesčiai už nišos suteikimą svyruodavo nuo 300 eurų iki 1,5 tūkst.eurų. Pavyzdžiui, Ukmergės rajono savivaldybės gyventojai, galiojant ankstesnei tvarkai, sumokėdavo 900 eurų vienkartinį mokestį .
„Įstatymo pataisas inicijuoja savivaldybės, kurios praktiškai nustojo statyti kolumbariumus. Rinką perima privačios įmonės, kas ilgainiui, manau, taps didelė našta gyventojams. Jei draudžiame savivaldai imti minimalų mokestį už kolumbariumo pastatymą, nesitikėkime, kad liks teisė rinktis kolumbariumą mirus. Valdiškų kolumbariumų gali ir nelikti, o privatus verslas ims lups tokius pinigus, kad mažai nepasirodys. Pavyzdžiui, Ukmergėje šeimos mokėdavo 900 eurų už 99 metus ir viskas buvo tvarkoje. Savivaldybė turėdavo lėšų investuoti į kolumbariumų plėtrą. Dabar praktiškai laisvų nišų ten nebeliko, nes neliko galimybės imti vienkartinę rinkliavą“, – komentuodamas įstatymo pataisas Eltai sakė T. Tomilinas.
Jo nuomone, tokia rinkliava nebus didelė finansinė našta gyventojams.
„Savivaldybių tarybos, atsižvelgdamos į labiausiai pažeidžiamų žmonių interesus, galės sumažinti jiems rinkliavos dydį“, – sakė T. Tomilinas.
Tikimasi, kad priėmus įstatymo pataisas savivaldybės galės surinkti lėšų, reikalingų naujų kolumbariumų statybai, o gyventojai turės teisę rinktis jiems priimtinesnį artimųjų laidojimo būdą.
Rinkliavų įstatymo pataisas T. Tomilinas įregistravo kartu su Seimo nare socialdemokrate Indre Kižiene.
Šiuo metu Žmonių palaikų laidojimo įstatyme nustatyta, kad savivaldybės lėšomis įrengtos kolumbariumo nišos skiriamos neatlygintinai.