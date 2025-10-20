„Iki“ parduotuvėse – „Tira“ naujovė kavos mėgėjams: akį traukia unikali skonių paletė

Pasak „Iki“ komunikacijos vadovės Gintarės Kitovės, nauja prekės ženklu „Tira“ paženklinta kava pasižymi išskirtiniu kainos ir kokybės santykiu, o sau tinkamiausią kavos formatą ras kiekvienas.
„Stengiamės dėl savo pirkėjų – ne tik skelbiame akcijas apie 5 tūkstančiams prekių kiekvieną savaitę, bet ir ieškome tvarių, ilgalaikių sprendimų. Privatūs, išskirtinai tik „Iki“ siūlomi prekių ženklai jau pelnė pirkėjų simpatijas dėl itin gero kainos ir kokybės santykio, todėl šią šeimą papildė dar viena naujiena. Lentynose jau pasirodžiusi „Tira“ kava atspindi mūsų pirkėjų lūkesčius – gerą kokybę už puikią kainą. O jos asortimentas pritaikytas skirtingiems kavos mėgėjų įpročiams ir poreikiams. Čia rasite ir maltos kavos, ir pupelių, ir kapsulių populiariausiems kavos aparatams, – pažymi G.Kitovė.
„Tira“ kava atkeliauja iš Brazilijos, Peru ir Kolumbijos – šalių, kur auginamos vienos aromatingiausių kavos pupelių pasaulyje. Čia jos subręsta glostomos saulės ir lietaus, o į „Iki“ lentynas atkeliauja įgavusios geriausias skonio savybes.
Asortimente gausu pasirinkimų – kavos gerbėjai ras skirtingo skonio intensyvumo pupelių, maltos kavos, „Dolce Gusto“ ir „Nespresso“ kapsulių, kurios, siekiant užtikrinti tvarumą, gaminamos iš 80% perdirbto aliuminio. Iš viso „Tira“ ženklu paženklinta net 21 „Iki“ lentynas papildžiusi kavos rūšis.Tarp jų – ne tik espresso, cappuccino ar latte macchiato, bet ir pastarojo meto pasaulio gurmanų hitas – pistacijų skonis, šįkart praturtinęs ir kavą.
Kaina ir kokybė žengia koja kojon
G.Kitovė pabrėžia, kad kava buvo kruopščiai renkama ir vertinama. Kaip ir visų „Iki“ privačių prekių ženklų atveju, „Tira“ gamintojams keliami itin griežti kokybės reikalavimai, kad produkcija atitiktų aukštai „Iki“ iškeltą kartelę. Prekybos tinklas turi nuodugnią ir sistemingą viso proceso kontrolės bei priežiūros sistemą – nuo žaliavų tiekimo iki galutinio produkto lentynoje.
„Privatūs prekės ženklai kasmet vis populiarėja – daug pirkėjų naudojasi tuo, kad už šių etikečių slypi aukštos kokybės produktai, kuriuos įsigyti neretai galima žymiai pigiau. Todėl į tai investuojame – ne tik atsivežame naujų puikios kainos privačios etiketės produktų, bet ir plečiame pigių geros kokybės ir pirkėjų jau pamėgtų linijų asortimentą“, – sako Gintarė Kitovė, „Iki“ komunikacijos vadovė.
Vien šiemet „Iki“ asortimentą papildė net virš 80 naujų „Clever“ prekių: nuo pieno produktų ir bakalėjos prekių iki gyvūnų ėdalo. Siekiant atliepti šiuolaikinio pirkėjo poreikius, „Iki“ pernai pristatė naują prekės ženklą „Vegavita“, kuri siūlo platų 100 proc. augalinės kilmės produktų pasirinkimą. „Iki“ lentynas taip pat papildė riešutų prekės ženklas „Nice Bites“, šviežumą vertinančius pirkėjus jau kuris laikas džiugina ir saulės sunokinti vaisiai bei gardžios daržovės „Bon Via“ bei „Bon Via Bio“.
Privačius prekių ženklus „Iki“ nuolat tobulina – reguliariai rengia įvairių produktų palyginimus, įsiklauso į pirkėjų pasiūlymus, kruopščiai formuoja asortimentą. Prieš svarbiausias metų šventes „Iki“ stipriai išplečia „Billa Premium“ pasirinkimą, kad gurmaniški delikatesai būtų prieinami visiems. O garsius virtuvės šefus pasitelkus atnaujinta jau paruošto maisto „IKI Šefai“ produkcija sulaukė itin palankių pirkėjų vertinimų.
Iš viso „Iki“ parduotuvėse šiuo metu siūloma daugiau beveik 30 privačių prekių ženklų produktų: nuo pirkėjų pamiltų kasdienio vartojimo „Clever“, „Iki“, „IKI Ūkis“, „IKI Šefai“, „Su meile IKI“, „Billa“ maisto produktų iki gyvūnų prekių „ZooRoyal“ ir buities reikmenų „Vivess“.