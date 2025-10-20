K. Budrys ragina neatidėlioti 19-ojo sankcijų paketo Rusijai: turime priimti sprendimus

„Turime sutarti dėl „REPowerEU“ plano. Šiuo metu numatyti terminai yra per ilgi, bet vis vien turime priimti sprendimus. Antraip būsime labai silpnose pozicijose įtikinėdami, kodėl kiti turėtų sekti mūsų pavyzdžiu“, – pranešime sakė K.Budrys.
Kaip skelbta, K.Budrys pirmadienį dalyvauja ES Užsienio reikalų taryboje (URT). Susitikime planuojama aptarti ES karinės paramos Ukrainai klausimus, taip pat ketinimus įvesti 19-ąjį sankcijų paketą agresorei Rusijai.
Liuksemburge vyksiančioje taryboje taip pat bus aptariama padėtis Artimuosiuose Rytuose, po to kai pradėtas įgyvendinti JAV prezidento Donaldo Trumpu remiamas susitarimas dėl Izraelio ir „Hamas“ paliaubų.
Kęstutis BudrysRusijasankcijos
