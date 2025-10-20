Lrytas Premium prenumerata tik
K. Budrys ragina neatidėlioti 19-ojo sankcijų paketo Rusijai: turime priimti sprendimus

2025 m. spalio 20 d. 11:07
Liuksemburge vykstančioje Europos Sąjungos (ES) užsienio reikalų taryboje (URT) dalyvaujantis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad būtina priimti 19-ąjį sankcijų paketą Rusijai ir pradėti dirbti ties 20-uoju, kuris, pasak jo, turėtų apimti energetiką, finansus, tarifus rusiškoms ir baltarusiškos prekėms.
„Turime sutarti dėl „REPowerEU“ plano. Šiuo metu numatyti terminai yra per ilgi, bet vis vien turime priimti sprendimus. Antraip būsime labai silpnose pozicijose įtikinėdami, kodėl kiti turėtų sekti mūsų pavyzdžiu“, – pranešime sakė K.Budrys.
Kaip skelbta, K.Budrys pirmadienį dalyvauja ES Užsienio reikalų taryboje (URT). Susitikime planuojama aptarti ES karinės paramos Ukrainai klausimus, taip pat ketinimus įvesti 19-ąjį sankcijų paketą agresorei Rusijai.
Liuksemburge vyksiančioje taryboje taip pat bus aptariama padėtis Artimuosiuose Rytuose, po to kai pradėtas įgyvendinti JAV prezidento Donaldo Trumpu remiamas susitarimas dėl Izraelio ir „Hamas“ paliaubų.
