VerslasRinkos pulsas

Kone 30 metų dirbusi įmonė atleidžia darbuotojus – be darbo liks ir jos vadovas

2025 m. spalio 20 d. 12:45
Lrytas.lt
Kone 28 metus veikusi keleivių transporto kooperatinė bendrovė „Gintarinis vairas“ atleidžia 48 iš 59 darbuotojų. Tačiau, kaip naujienų portalui Lrytas sakė įmonės administracijos vadovas Raimondas Žeimys, bus atleisti visi, „įskaitant ir mane“.
Pranešimą apie grupės darbuotojų atleidimą gavusi Užimtumo tarnyba.
Klaipėdoje registruota įmonė iki šiol laimėdavo viešosios įstaigos „Klaipėdos keleivinis transportas“ skelbiamus konkursus keleiviams vežti, tačiau pastarasis nebuvo sėkmingas – jį laimėjo kita įmonė. Kaip aiškino R.Žeimys, pasikeitė konkurso sąlygos, atsirado reikalavimai ekologiniam, elektriniam transportui, kurių „Gintarinis vairas“ nepajėgus įvykdyti.
Kaip matyti iš „rekvizitai.lt“, įmonė skolų nei „Sodrai“, nei Valstybinei mokesčių inspekcijai neturi. Tiek praėję, tiek 2023-ieji metai įmonei nebuvo nuostolingi, tačiau dar metais anksčiau, 2022-aisiais, „Gintarinis vairas“ patyrė 18,2 tūkst. eurų grynojo nuostolio.
atleidimaiUžimtumo tarnybavairuotojai
Rodyti daugiau žymių

