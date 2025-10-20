Kone 30 metų dirbusi įmonė atleidžia darbuotojus – be darbo liks ir jos vadovas

Pranešimą apie grupės darbuotojų atleidimą gavusi Užimtumo tarnyba.
Klaipėdoje registruota įmonė iki šiol laimėdavo viešosios įstaigos „Klaipėdos keleivinis transportas“ skelbiamus konkursus keleiviams vežti, tačiau pastarasis nebuvo sėkmingas – jį laimėjo kita įmonė. Kaip aiškino R.Žeimys, pasikeitė konkurso sąlygos, atsirado reikalavimai ekologiniam, elektriniam transportui, kurių „Gintarinis vairas“ nepajėgus įvykdyti.
Kaip matyti iš „rekvizitai.lt“, įmonė skolų nei „Sodrai“, nei Valstybinei mokesčių inspekcijai neturi. Tiek praėję, tiek 2023-ieji metai įmonei nebuvo nuostolingi, tačiau dar metais anksčiau, 2022-aisiais, „Gintarinis vairas“ patyrė 18,2 tūkst. eurų grynojo nuostolio.
atleidimaiUžimtumo tarnybavairuotojai
Rodyti daugiau žymių