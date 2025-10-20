OWEXX lauko ekranų tinklas Kaune: moderni reklamos medija ir daugiatūkstantinė auditorija

Straipsnyje – apie OWEXX siūlomus lauko ekranus Kaune, tarp kurių – pirmasis Lietuvoje ir vienintelis toks Baltijos šalyse tripusis lauko ekranas.
OWEXX lauko ekranų tinklas Kaune
Dinamiškas, modernus ir nuolat augantis Kaunas atveria plačias galimybes reklamai, pasiekiančiai didelę ir įvairią auditoriją. Urbanistinio miesto kraštovaizdžio dalimi tapę OWEXX siūlomi aukštos kokybės lauko ekranai – erdvė kūrybiškai, kokybiškai, dėmesį atkreipiančiai reklamos žinutei. Laikinojoje sostinėje esantys ekranai įrengti didelius transporto priemonių srautus pritraukiančiose zonose: intensyvaus eismo žiedinėse sankryžose, šalia (ar pakeliui) populiarių prekybos ir laisvalaikio centrų, šalia Kauno centro ir senamiesčio ir pan.
Unikalus reklamos sprendimas, kurį OWEXX įgyvendino Kauno mieste – išskirtinio dizaino tripusis LED lauko ekranas, stovintis VI-ojo forto žiedinėje sankryžoje. Tripusis ekranas sudarytas iš trijų susijungiančių, lenktos formos LED ekranų, nukreiptų į skirtingas žiedinės sankryžos puses („Girstučio“, „Pramonės prospektas“, „Molas“).
Ši moderni reklamos medija sudaro sąlygas reklamą transliuoti tiek kiekviename (arba pasirinktame) ekrane atskirai arba visuose kartu, sukuriant įspūdį paliekantį 360 laipsnių reklamos vaizdą. Lauko ekranas, įrengtas K. Baršausko, M. Riomerio, Kovo 11-osios gatvių ir Pramonės prospekto sankirtoje, yra vienintelis toks Baltijos šalyse.
Ne tik išskirtinis dizainas ir aukščiausia lauko ekrano kokybė lemia optimalias sąlygas matomai reklamai – tai užtikrina ir ekrano lokacija. Netoliese prekybos ir laisvalaikio centro „Molas“, pakeliui į „Girstučio baseiną“, ten, kur susijungia Gričiupio, Petrašiūnų, Dainavos, Žaliakalnio ir Aukštųjų Šančių rajonai, nuolat vyksta intensyvus transporto priemonių eismas.
Dar vienoje didelio užimtumo Kauno miesto zonoje, ten, kur verda miesto gyvenimas – senamiesčio ir miesto centro prieigose – yra įrengtas kitas dėmesį atkreipiantis, modernus ekranas „Centras / Senamiestis“. Lauko ekranas puikiai matomas visiems, atvykstantiems nuo Aleksoto pusės link miesto centro ir senamiesčio bei vykstantiems link Vilijampolės, Žaliakalnio, Žemųjų Šančių rajonų pro Karaliaus Mindaugo prospektą. Lauko ekranas yra visai šalia Vytauto Didžiojo tilto, o foną jam sudaro Aleksoto kalnas.
Tai – keli pavyzdžiai aukštos kokybės, modernių LED lauko ekranų, esančių matomiausiose lokacijose, kuriuos Kaune siūlo didžiausias Baltijos šalyse lauko ekranų tinklas OWEXX. Reklama laikinojoje sostinėje – tai galimybė komunikuoti kauniečiams, Kauno rajono gyventojams (kurių kartu sudėjus yra daugiau nei 400 tūkst.) ir miesto svečiams, atvykusiems iš kitų Lietuvos vietų bei užsienio šalių.
Lauko ekranai – neatsiejama modernių miestų dalis
Lauko ekranai šiandien jau yra tapę miestų kraštovaizdžio dalimi – ne tik reklamos medija, transliuojančia prekės ženklo žinutę, bet ir modernaus, dinamiško miesto ritmo atspindžiu. Reklamos už namų ribų, palankiai vertinamos tiek tarp vartotojų, tiek tarp rinkodaros specialistų svarbi dalis – lauko ekranai – yra universali reklamos priemonė, ne tik atverianti galimybes kūrybiškai ir kokybiškai reklamai, bet ir pasiekianti didžiules auditorijas – miesto, šalies bei tarptautines.
„MediaFinch“ duomenimis, reklama lauko ekranuose yra itin naudinga prekės ženklo atpažįstamumo kūrimui – net 55 % vartotojų prekės ženklą atpažįsta prieš tai jį pamatę būtent lauko ekranuose. Net 68 % vartotojų teigia įsigiję prekes ar paslaugas, matytas reklamoje lauko ekranuose.
Dideli vartotojų srautai strategiškai atrinktose vietose užtikrina didelę auditoriją reklamai, o lauko ekranai gali būti pasitelkiami įvairiems reklamos kampanijos tikslams įgyvendinti: didinti prekės ženklo atpažįstamumą, žinomumą; skatinti pardavimus ar apsilankymus interneto ar fizinėje parduotuvėje ir t. t.
OWEXX – didžiausias lauko ekranų tinklas Baltijos šalyse
OWEXX – tai profesionalūs reklamos sprendimai, aukščiausia paslaugų kokybė ir ilgametė, beveik 30 metų, patirtis reklamos rinkoje. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Rygoje, Taline, Tartu, Pernu ir kituose Baltijos šalių miestuose esantys LED lauko ekranai sukuria galimybes ryškiai ir įsimintinai kampanijai – tai optimalus sprendimas tiek vietiniams, tiek tarptautiniams verslams, siekiantiems efektyviai komunikuoti miesto, šalies ar tarptautiniu mastu, Baltijos šalių rinkoje.
OWEXX – easy to trust.
