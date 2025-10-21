Nuo 1992-ųjų balandžio veikusiai įmonei liepą bankroto byla iškelta be teismo įsikišimo – dėl to sutarė kreditoriai, o spalį jie sutiko ir dėl likvidavimo.
„Administratorės nuomone, įmonės vadovė laiku kreipėsi dėl bankroto bylos iškėlimo, tyčinio bankroto požymių kol kas nenustatyta“, – teigiama spalio 7-osios kreditorių susirinkimo protokole.
Anot jo, įmonė iš viso skolinga 162,4 tūkst. eurų, daugiausiai – valstybės institucijoms: 13,8 tūkst. eurų „Sodrai“ ir beveik 107 tūkst. eurų Mokesčių inspekcijai.
Nors „Alma“ pastaruosius trejus metus kasmet generuodavo po beveik 1,7 mln. eurų pajamų, bendrovė dirbo nuostolingai – pernai nuostolis viršijo 50 tūkst., užpernai – 34 tūkst., o 2022 metais – 105 tūkst. eurų.
„Sodros“ duomenimis, šių metų pradžioje „Almoje“ dar dirbo 33 darbuotojai, iki rugpjūčio vidurio visi jie atleisti.
Bendrovę valdė viena akcininkė.
Nemokumo administratorės duomenimis, visas įmonės turtas parduotas Vilniaus kanceliarinių, biuro bei kitų prekių prekybos bendrovei „Charlot LT“, kuri Klaipėdoje valdo penkias parduotuves.
