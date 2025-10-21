Lrytas Premium prenumerata tik
VerslasRinkos pulsas

Fiksuotos 12 mėnesių elektros kainas didino vienas tiekėjas

2025 m. spalio 21 d. 14:21
Pastarąją savaitę nepriklausomų elektros tiekėjų siūlomų 12 mėnesių fiksuotos kainos planų vidutiniai tarifai per savaitę padidėjo 0,1 proc., antradienį pranešė Lietuvos energetikos agentūra (LEA).
Agentūros duomenimis, siūlomų 24 mėn. fiksuotos kainos planų tarifai nepakito, o siūlomus 12 mėn. fiksuotos kainos planų tarifus iki 0,4 proc. didino vienas tiekėjas, kiti du tiekėjai tarifų nekeitė.
Siūlomų 12 mėn. fiksuotos kainos planų 1 kWh vidutinė kaina per savaitę padidėjo 0,1 proc. ir sudaro 0,250 euro (viena laiko zona) ir 0,240 euro (dvi laiko zonos).
Tuo metu 24 mėn. fiksuotos kainos planų 1 kWh vidutinė kaina per savaitę nepakito ir sudaro 0,253 euro (viena laiko zona) ir 0,243 euro (dvi laikos zonos).
Šiuo metu 8 mėn., 10 mėn., 11 mėn. 14 mėn. ir 19 mėn. elektros energijos kainos fiksavimo laikotarpį siūlo vienas tiekėjas, o planus su 12 mėn. ir 24 mėn. kainos fiksavimo laikotarpiu – trys tiekėjai.
Planų su nefiksuota elektros energijos kaina vidutinė 1 kWh kaina praėjusią savaitę siekė 0,295 euro ir yra 1,7 proc. didesnė nei ankstesnę savaitę, kai buvo 0,290 euro.
Nefiksuotos kainos planų vidutinė kaina rugsėjo mėnesį buvo 0,239 Eur/kWh – 5,8 proc. didesnė už rugpjūčio mėnesio vidutinę kainą, kuri buvo 0,226 Eur/kWh.
Spalio mėnesį garantinio tiekimo elektros kainos (planas „Standartinis“), palyginti su rugsėju, padidėjo 2–3 proc. iki 0,218 Eur/kWh (viena laiko zona) bei iki 0,234 Eur/kWh ir 0,180 Eur/kWh (dvi laiko zonos).
