Lietuvių dirbtinio intelekto startuolis pritraukė 30 mln. eurų investiciją

Pasak bendrovės, šis investicijos raundo etapas buvo užbaigtas vos po šešių mėnesių nuo „nexos.ai“ veiklos pradžios,
Pritrauktos investicijos paspartins platformos vystymą, įskaitant pažangius maršrutizavimo algoritmus, privačių modelių diegimo galimybes ir plėtrą Europoje bei Šiaurės Amerikoje. Taip „nexos.ai“ galės bendradarbiauti su daugiau įmonių, padėdama joms įveikti DI integracijos kliūtis.
Įmonė taip pat planuoja švietimo partnerystes, skirtas mažinti DI kompetencijų spragas įmonėse.
„nexos.ai“ yra centralizuota DI platforma, padedanti įmonėms saugiai ir organizuotai diegti DI. Įmonė įsikūrusi Vilniuje, į ją yra investavę „Evantic Capital“, „Index Ventures“, „Creandum“, „Dig Ventures“ bei žinomi angelai, tarp kurių yra ir Olivier Pomel (CEO „Datadog“), Sebastian Siemiatkowski (CEO „Klarna“, per „Flat Capital“), Ilkka Paananen (CEO „Supercell“) ir Avishai Abrahami (CEO „Wix.com“).