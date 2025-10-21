Mokytojams nerimaujant dėl algų, A. Sysas žada – biudžeto projekte pakeitimų bus

„Tai yra tikrai spręstinas klausimas. Mes patys visą laiką agituojame, kad darbuotojai per kolektyvines sutartis siektų geresnių socialinių sąlygų. Kolektyvinę sutartį reikia vykdyti, nesvarbu ją pasirašė viena ar kita Vyriausybė. Su premjere aš irgi kalbėjau šita tema. Svarstymų metu kažkokie švietimiečių adresu pakeitimai bus“, – LRT radijui antradienį teigė Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas.
Pernai atnaujintoje šakos sutartyje numatoma pedagogų atlyginimus iki 2028 m. didinti 5 proc. daugiau nei prognozuojamas vidutinis darbo užmokesčio augimas. Kitąmet, pagal kolektyvinę sutartį, mokytojų atlyginimai turėtų augti 7,65 proc. Vis dėl to, Vyriausybės pateiktame biudžeto projekte siūloma, kad mokytojų atlyginimai didėtų tik 5 proc.
Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos (LŠMPS) vertinimu, tokiu būdu yra laužoma kolektyvinė sutartis. Premjerė Inga Ruginienė pirmadienį teigė su švietimo bendruomene ieškosianti sprendimų, tačiau pripažino, kad trimečio biudžeto perspektyvoje pinigų pedagogų algų kėlimui – trūksta.
Savo ruožtu LŠMPS siūlo alternatyvą – didinti mokytojų darbo užmokestį ne nuo kitų metų sausio 1 d., kaip yra numatyta, bet nuo 2026 m. rugsėjo 1 d., tačiau su sąlyga, kad darbo užmokestis didėtų sparčiau – 11, 5 proc.
Kaip pirmadienį Eltai komentavo LŠMPS pirmininkas, savo siūlymą profsąjunga žada pristatyti Spalio 29 d. vyksiančiame šakos kolektyvinės derybų grupės posėdyje. Anot E. Milešino, jei nebus rastas bendras sutarimas, bus sprendžiama dėl protestų, įskaitant streiką.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę Vyriausybės priimtą biudžeto projektą dar svarstys Seimas.