Po kelių mėnesių darbo, pareigas paliko „Kauno energijos“ komunikacijos vadovė

Anksčiau už „Rimi Lietuva“ viešuosius ryšius atsakinga E. Krasauskienė darbą „Kauno energijoje“ pradėjo gegužę – bendrovė gegužės 22 d. išplatino pranešimą spaudai, jame pranešta apie naująją skyriaus vadovę.
„Esu įsitikinęs, kad Eglės sukaupta patirtis ir ekspertinės žinios prisidės prie naujo etapo mums – dar glaudesnio bendravimo su žiniasklaida, mūsų partneriais ir nevyriausybinėmis organizacijomis. Bei, žinoma, įneš teigiamų pokyčių mūsų bendrovės įvaizdžiui ir jo pozicionavimui“, – pranešime žiniasklaidai pažymėjo „Kauno energija“ generalinis direktorius Tomas Garasimavičius.
Tačiau portalas „Kas vyksta Kaune“ spalio pradžioje sužinojo, jog E. Krasauskienė jau nebedirba bendrovėje.
Šią informaciją pati E. Krasauskienė patvirtino žurnalistui. Komunikacijos specialistė nekomentavo, kodėl nusprendė pakeisti darbą.
E. Krasauskienė buvo ir neseniai „Kauno energijos“ įsteigtos viešosios įstaigos „Transformacijos“ vadovė. Ši viešoji įstaiga iš esmės buvo įkurta tam, kad būtų sukurta galimybė finansiškai palaikyti kasmet „Kauno energijos“ organizuojamą festivalį „Transformacijos“.
Buvusi rinkodaros ir komunikacijos vadovė teigė, jog nuo šiol nebevadovauja šiai įstaigai.
Portalas „Kas vyksta Kaune“ teiravosi „Kauno energijos“ energijos komunikacijos skyriaus, ar bendrovė jau turi naują komunikacijos skyriaus vadovą ar vadovę, tačiau atsakymo nesulaukė.
Pastaruosius dvejus metus E. Krasauskienė buvo atsakinga už „Rimi Lietuva“ viešuosius ryšius ir korporatyvinę atsakomybę. Prieš tai dirbo komunikacijos agentūroje „Vox vera“, o savo karjerą pradėjo kūrybos namuose „Elitaz“.
Jau turi kitą darbą
Visgi „Kauno energijos“ rinkodaros ir komunikacijos skyriui vadovavusi E. Krasauskienė jau turi naują darbą – rugsėjo 29 d. Lietuvos dujų perdavimo sistemos operatoriaus „Amber Grid“ pranešime spaudai rašoma, jog Komunikacijos skyriaus vadovės pareigas pradeda eiti E. Krasauskienė.
Skelbiama, kad E. Krasauskienė bus atsakinga už bendrovės išorinę ir vidinę komunikaciją, ryšius su žiniasklaida, bendruomenėmis, krizių valdymą, reputacijos bei įvaizdžio formavimą.
„Džiaugiuosi prisijungusi prie modernios organizacijos, kartu su komanda sieksime ir toliau kurti atviros, atsakingos įmonės įvaizdį, kad apie žaliųjų dujų projektus ir jų svarbą sužinotų vis daugiau žmonių“, – pranešime cituojama ji.
Šilumos kainos Kaune – didžiausios
Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) duomenys rodo, jog šilumos kainos Kaune vėl bus didžiausios, lyginant su kitais didžiaisiais miestais.
Anot VERT, spalio mėnesio vidutinė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina Lietuvoje yra 6,58 ct/kWh (be PVM), Kaune šilumos kaina sieks 7,25 ct/kWh (be PVM) ir bus didžiausia tarp didžiųjų miestų.
„Kainos paskaičiavimas gana sudėtinga metodika, į ją įeina daug dalykų, bet reikėtų atkreipti dėmesį, kad investicijos yra padarytos nemažos“, – TV3 žinioms šią savaitę aiškino Kauno miesto savivaldybės Būsto modernizavimo, administravimo ir energetikos skyriaus vedėja Karolina Sakalauskienė.
Kaip jau rašyta, šildymo sezono pradžia Kaune numatoma spalio 2 dieną. Šildymo sezonas paprastai pradedamas, kai tris paras iš eilės vidutinė paros temperatūra yra žemesnė nei 10 laipsnių.
Šildymo kainos taip pat brangs dėl nuo sausio padidėsiančio pridėtinės vertės mokesčio (PVM).
