„BOD Group“ įmonės 2025 m. fiksuoja teigiamą veiklos dinamiką

Grupės rezultatus daugiausia lėmė nuoseklus efektyvumo didinimas, eksporto plėtra ir inovacijų diegimas gamybos bei energetikos sprendimų srityse.
SoliTek: teigiama EBITDA ir proveržis integruotų sprendimų segmente
Įmonei „SoliTek Cells“– 2025 m. pirmieji trys ketvirčiai tapo proveržio laikotarpiu. Pardavimų apimtys siekė 13,1 mln. eurų, arba 23 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu, o EBITDA sudarė 1,68 mln. Eurų, ženkliai viršydama praėjusių metų nuostolingą rezultatą. Pardavimo savikaina sumažėjo beveik 8 proc., daugiausia dėl optimizuotų gamybos procesų, efektyvesnio žaliavų panaudojimo ir stabilizuotos tiekimo grandinės.
Didžiausias augimas fiksuotas eksporto rinkose. Vokietijoje ir Italijoje pardavimai augo po 22 proc., Šveicarijoje pasiektas net 90 proc. Šuolis– pardavimai šioje rinkoje viršijo 3,5 mln. EUR, o Austrijoje užfiksuotas apie 40 proc. augimas.Prie eksporto žemėlapio prisidėjo ir naujos rinkos– Norvegija bei Graikija. Tokie rezultatai rodo augantį įmonės konkurencingumą sparčiai besiplečiančioje Europos saulės energetikos rinkoje.
Ryškiausią proveržį produktų portfelyje parodė „Solid Solrif“ moduliai– vietoje tradicinės stogo dangos montuojami saulės moduliai, atliekantys dvigubą funkciją: tampa patvaria stogo danga ir tuo pačiu gamina švarią elektros energiją. Dėl augančios paklausos Solrif tapo viena pagrindinių įmonės produktų linijų.
BOD Lenses: stabilus augimas, investicijos ir stiprėjanti eksporto plėtra
Kita svarbi „BOD Group“ įmonė– „BOD Lenses“– ir toliau išlaiko teigiamą finansinį rezultatą, tęsia nuoseklų augimą, kurį sustiprino investicijos į gamybos modernizavimą. Įmonė įsigijo naują lęšių pjovimo įrangą ir lako padengimo mašiną, kurių bendra vertė siekia arti 1 milijono eurų. Šios investicijos leis toliau didinti gamybos tikslumą, mažinti kaštus ir užtikrinti aukščiausią produktų kokybę.
„BOD Lenses“ taip pat stiprina pozicijas pagrindinėse eksporto rinkose. Vokietijoje fiksuotas 77 proc. augimas, Nyderlanduose– 290 proc., Lenkijoje– 311 proc., o Italijoje– 41 proc. Be to, įmonė sėkmingai įžengė į naujas rinkas JAV ir Šveicarijoje, kur pastebimas stiprus veiklos startas.
Įmonės augimas bei investicijos į technologijas sustiprina jos pozicijas kaip patikimo ir konkurencingo akinių lęšių gamintojo tarptautinėje rinkoje.
Nekilnojamojo turto segmentas: augantis užimtumas ir stiprėjanti inovacijų ekosistema
Be bendrų finansinių pasiekimų, grupės valdomas maždaug 70 tūkst. kv. m ploto nekilnojamojo turto portfelis 2025 m. taip pat parodė stabilų augimą. „BOD Group“ valdomuose pastatuose, esančiuose „Visorių informacinių technologijų parke“ (VITP), šiais metais išnuomota apie 7 000 kv. m ploto.
Nauji nuomos sandoriai sustiprino „BOD Group“ kaip strateginio aukštųjų technologijų ir inovacijų centro pozicijas. Biurų, gamybos ir mokslo paskirties komplekse „Inovacijų ir verslo centre“, esančiame VITP miestelyje, pasirašytos nuomos sutartys su keliomis pažangiomis gynybos pramonės („Miltech“) įmonėmis, taip pat įsikūrė ir Lietuvos kosmoso pramonės atstovai.
Siekdama užtikrinti visavertę infrastruktūrą ir platesnį paslaugų spektrą, grupė plečia centro infrastruktūrą– „Inovacijų ir verslo centre“ atidarytas naujas restoranas, kuriasi specializuota medicinos klinika, o šalia įsikurs sveikatingumo kompleksas. Artimiausiu laikotarpiu numatoma toliau plėtoti prekybinių ir komercinių patalpų užimtumą, taip stiprinant „BOD Group“ valdomų pastatų ekosistemą kaip vieną svarbiausių technologijų ir inovacijų verslų traukos centrų Vilniuje.
SoliTekSoliTek cellsBOD Group
Rodyti daugiau žymių