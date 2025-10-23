Ketvirtadienio rytą virš Vilniaus ratus suko orlaivis: teko leistis dėl techninių priežasčių

Kaip portalui Lrytas perdavė Vilniaus oro uosto Komunikacijos vadovė Vitalija Ročė, lėktuvas dėl techninių priežasčių neplanuotai į Vilnių grįžo 7 val. 21 minutė.
Kaip matyti iš skrydžių stebėjimo programėlės „Flightradar24“, lėktuvas aplink Vilnių suko ratus.
Šiuo metu lėktuvas keičiamas ir preliminariai pakilti skrydžiui į Antaliją turėtų 8 val. 30 min. Lėktuvo viduje buvę žmonės sakė, kad buvo fiksuotos važiuoklės problemos.
Kiek tiksliai lėktuve buvo žmonių, šiuo metu pasakyti sudėtinga, tačiau skelbiama, kad tokio tipo lėktuvuose gali tilpti 180 keleivių.