Ketvirtadienio rytą virš Vilniaus ratus suko orlaivis: teko leistis dėl techninių priežasčių

2025 m. spalio 23 d. 08:24
Lrytas.lt
Šįryt 5 val. 36 min. iš Tarptautinio Vilniaus oro uosto pakilęs lėktuvas skrydžiui į Antaliją (Turkija), nepasiekęs tikslo vėl leidosi Vilniuje.
Kaip portalui Lrytas perdavė Vilniaus oro uosto Komunikacijos vadovė Vitalija Ročė, lėktuvas dėl techninių priežasčių neplanuotai į Vilnių grįžo 7 val. 21 minutė.
Kaip matyti iš skrydžių stebėjimo programėlės „Flightradar24“, lėktuvas aplink Vilnių suko ratus.
Šiuo metu lėktuvas keičiamas ir preliminariai pakilti skrydžiui į Antaliją turėtų 8 val. 30 min. Lėktuvo viduje buvę žmonės sakė, kad buvo fiksuotos važiuoklės problemos.
Kiek tiksliai lėktuve buvo žmonių, šiuo metu pasakyti sudėtinga, tačiau skelbiama, kad tokio tipo lėktuvuose gali tilpti 180 keleivių.
