Biokuro kainos prismaugė gamintojus: įmonės priverstos parduoti techniką, prognozuojami masiniai bankrotai

2025 m. spalio 24 d. 17:32
Biokuro kainos prismaugė jo gamintojus. „Baltpool“ biržoje įsivyravo trumpalaikiai sandoriai, kurie dažniausiai palankūs smulkiosioms bendrovėms, tačiau didžiąsias šios srities įmones stumia bankroto link.
Baltpoolbiokuro kainosšildymo sezonas
