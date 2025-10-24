Orai
2025 m. spalio 24 d. 17:32
Biokuro kainos prismaugė gamintojus: įmonės priverstos parduoti techniką, prognozuojami masiniai bankrotai
Biokuro kainos prismaugė jo gamintojus. „Baltpool“ biržoje įsivyravo trumpalaikiai sandoriai, kurie dažniausiai palankūs smulkiosioms bendrovėms, tačiau didžiąsias šios srities įmones stumia bankroto link.
