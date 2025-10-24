Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
VerslasRinkos pulsas

Gautas leidimas sostinėje statyti žaliojo vandenilio gamyklą

2025 m. spalio 24 d. 12:25
Sostinės valdžia išdavė savivaldybės įmonei „Miesto gijos“ leidimą statyti žaliojo vandenilio gamyklą. Statybos darbai prasidės jau artimiausiu metu, o gamyklos veiklos pradžia numatoma kitų metų pirmą pusmetį.
Daugiau nuotraukų (1)
Bendrovės teigimu, projektas taps reikšmingu žingsniu sostinės ir visos Lietuvos kelyje energetinės nepriklausomybės bei tvaraus miesto transporto link.
„Žaliojo vandenilio gamykla leis pradėti vietinę švarios energijos gamybą ir taps svarbia grandimi miesto energetikos ekosistemoje. Tai – investicija į tvaresnį transportą, švaresnį orą ir stipresnį miesto atsparumą energetinėms krizėms“, – pranešime sakė „Miesto gijų“ generalinis direktorius Gerimantas Bakanas.
Planuojama, kad Vilniaus antrosios termofikacinės elektrinės teritorijoje iškilsianti gamykla pirmaisiais metais pagamins iki 1,4 mln. kub. m, o ateityje, dirbant maksimaliu pajėgumu, – iki 3,45 mln. kub. m žaliojo vandenilio, kuris bus naudojamas miesto viešojo transporto poreikiams ir ne tik, sumažinant apie 1,4 tūkst. tonų CO2 emisijų per metus.
Skaičiuojama, kad gamyklos statybos atsieis apie 10 mln. eurų, iš kurių 5,64 mln. eurų bus finansuojami iš ES lėšų.
gamyklastatybos leidimasVilniaus termofikacinė elektrinė

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.