Gautas leidimas sostinėje statyti žaliojo vandenilio gamyklą

Bendrovės teigimu, projektas taps reikšmingu žingsniu sostinės ir visos Lietuvos kelyje energetinės nepriklausomybės bei tvaraus miesto transporto link.
„Žaliojo vandenilio gamykla leis pradėti vietinę švarios energijos gamybą ir taps svarbia grandimi miesto energetikos ekosistemoje. Tai – investicija į tvaresnį transportą, švaresnį orą ir stipresnį miesto atsparumą energetinėms krizėms“, – pranešime sakė „Miesto gijų“ generalinis direktorius Gerimantas Bakanas.
Planuojama, kad Vilniaus antrosios termofikacinės elektrinės teritorijoje iškilsianti gamykla pirmaisiais metais pagamins iki 1,4 mln. kub. m, o ateityje, dirbant maksimaliu pajėgumu, – iki 3,45 mln. kub. m žaliojo vandenilio, kuris bus naudojamas miesto viešojo transporto poreikiams ir ne tik, sumažinant apie 1,4 tūkst. tonų CO2 emisijų per metus.
Skaičiuojama, kad gamyklos statybos atsieis apie 10 mln. eurų, iš kurių 5,64 mln. eurų bus finansuojami iš ES lėšų.