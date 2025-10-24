Helsinkio alkoholio parduotuvėse – pokyčiai

Šalies valstybinio alkoholio parduotuvių tinklo „Alko“ parduotuvė sostinės rajone iš lentynų pašalino stipriųjų alkoholinių gėrimų butelius ir juos pakeitė kartono dėžutėmis su atspausdintomis gėrimų nuotraukomis. Lentynose liko stovėti tikri silpnesnių alkoholinių gėrimų – alaus ir sidro – buteliai ir skardinės.
„Ypač dažnai vagiami tam tikrų kategorijų produktai, todėl neturėjome kito pasirinkimo, kaip tik juos išimti“, – paaiškino „Alko“ apsaugos vadovas Hannu Huuhtanenas.
Helsinkio Ullanlinna rajone esančios parduotuvės darbuotojai „Yle“ pasakojo, kad klientai supranta, kodėl parduotuvė ėmėsi tokių veiksmų.
„Pirmą kartą pamačius netikėta, bet prie to pripranti“, – sakė „Alko“ paslaugų vadovas Timo Susis.
Valstybinei įmonei „Alko“ priklauso 360 parduotuvių visoje Suomijoje, ir nors minima parduotuvė yra įsikūrusi prestižiniame rajone, pastaraisiais metais joje smarkiai padaugėjo vagysčių.
Pasak H. Huuhtaneno, didžioji dalis pavogtų prekių vėliau yra perparduodamos.
„Negalime to užtikrintai tvirtinti, bet darosi gana aišku, kad dauguma jų nėra skirtos asmeniniam naudojimui. Atrodo, kad jos pasitelkiamos kitoms veiklos rūšims finansuoti“, – sakė jis.
Suomijos prekybos federacijos vyriausioji specialistė Terhi Kuljukka-Rabb sakė „Yle“, kad vagystės iš parduotuvių tampa didžiule ir labai brangiai mažmenininkams kainuojančia problema.
„Dėl vagysčių šiame sektoriuje patiriami nuostoliai siekia apie 500 mln. eurų per metus. Išlaidos apsaugai, kasų saugumui ir kitoms saugumo priemonėms sudaro dar 500 mln. eurų“, – teigė ji.
Neseniai Suomijos statistikos biuro paskelbta ataskaita atskleidė, kad vagysčių iš parduotuvių skaičius Suomijoje šiais metais pasiekė rekordą – vien tik iki birželio pabaigos policijai buvo pranešta apie beveik 35 tūkst. atvejų.
„Eurostat“ duomenimis, Suomijoje alkoholinių gėrimų kainos yra net 110 proc. aukštesnės nei vidutinės kainos Europos Sąjungoje.
HelsinkisAlkoholisparduotuvė
