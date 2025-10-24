Konferencija
Lapkričio 26 d.
Dūmų fabrikas
Registracija
VerslasRinkos pulsas

Mirė vienas turtingiausių Lenkijos verslininkų

2025 m. spalio 24 d. 16:51
Lrytas.lt
Ketvirtadienį mirė „Adamed Pharma“ bendrasavininkas Maciejus Adamkiewiczius. Jam buvo 59 metai. Daugelį metų jis ėjo valdybos pirmininko ir stebėtojų tarybos nario pareigas. „Jo netektis – didžiulis praradimas visai „Adamed“ bendruomenei, Lenkijos medicinai ir farmacijos pramonei“, – pranešė bendrovė.
Daugiau nuotraukų (1)
Jis buvęs ilgametis įmonės valdybos pirmininkas ir stebėtojų tarybos narys.
„M. Adamkiewiczius buvo geros širdies žmogus, atviras kitų poreikiams, atsidavęs savo šeimai, kupinas geranoriškumo ir šilumos. Jo palikimas išliks ne tik profesiniuose pasiekimuose, bet ir tų žmonių širdyse bei mintyse, kurie turėjo garbės su juo dirbti.
Jo mirtis – didelis praradimas visai „Adamed“ bendruomenei, Lenkijos medicinai ir farmacijos pramonei.
„Adamed Pharma“ valdybos ir visų darbuotojų vardu reiškiame nuoširdžią užuojautą dr. Maciejaus Adamkiewicziaus šeimai“, – rašo bendrovė.
Maciejus Adamkiewiczius studijavo mediciną Varšuvos medicinos akademijoje, kur specializavosi chirurgijoje. 
Po studijų kurį laiką dirbo Varšuvos Bielański ligoninėje.
2000 metais, po savo tėvo, įmonės įkūrėjo Mariano Adamkiewicziaus mirties, jis perėmė vadovavimą „Adamed“.
Jam vadovaujant, įmonė išaugo į vieną iš Lenkijos farmacijos rinkos lyderių.
Kartu su žmona – taip pat gydytoja – jie kasmet pasirodydavo žurnalo „Forbes“ turtingiausių lenkų sąrašuose.
„Adamed Pharma“ bendrasavininkai Maciejus ir Małgorzata Adamkiewicziai šiemet užėmė 24-ąją vietą tarp turtingiausių lenkų, jų turtas vertinamas 2,86 mlrd. zlotų (apie 665 mln. eurų). Pernai jie buvo 32-oje vietoje, skelbia tvn.pl.
mirėverslininkasLenkija
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.