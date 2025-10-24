Mirė vienas turtingiausių Lenkijos verslininkų

Jis buvęs ilgametis įmonės valdybos pirmininkas ir stebėtojų tarybos narys.
„M. Adamkiewiczius buvo geros širdies žmogus, atviras kitų poreikiams, atsidavęs savo šeimai, kupinas geranoriškumo ir šilumos. Jo palikimas išliks ne tik profesiniuose pasiekimuose, bet ir tų žmonių širdyse bei mintyse, kurie turėjo garbės su juo dirbti.
Jo mirtis – didelis praradimas visai „Adamed“ bendruomenei, Lenkijos medicinai ir farmacijos pramonei.
„Adamed Pharma“ valdybos ir visų darbuotojų vardu reiškiame nuoširdžią užuojautą dr. Maciejaus Adamkiewicziaus šeimai“, – rašo bendrovė.
Maciejus Adamkiewiczius studijavo mediciną Varšuvos medicinos akademijoje, kur specializavosi chirurgijoje.
Po studijų kurį laiką dirbo Varšuvos Bielański ligoninėje.
2000 metais, po savo tėvo, įmonės įkūrėjo Mariano Adamkiewicziaus mirties, jis perėmė vadovavimą „Adamed“.
Jam vadovaujant, įmonė išaugo į vieną iš Lenkijos farmacijos rinkos lyderių.
Kartu su žmona – taip pat gydytoja – jie kasmet pasirodydavo žurnalo „Forbes“ turtingiausių lenkų sąrašuose.
„Adamed Pharma“ bendrasavininkai Maciejus ir Małgorzata Adamkiewicziai šiemet užėmė 24-ąją vietą tarp turtingiausių lenkų, jų turtas vertinamas 2,86 mlrd. zlotų (apie 665 mln. eurų). Pernai jie buvo 32-oje vietoje, skelbia tvn.pl.
