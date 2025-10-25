Konferencija
Lapkričio 26 d.
Dūmų fabrikas
2025 m. spalio 25 d. 22:02
Dėl ore pastebėtų į oro balionus panašių objektų šeštadienį nuo 21.32 val. vakaro Vilniaus oro uoste stabdomi skrydžiai. Taip pat laikinai uždaromi abu pasienio kontrolės punktai (PKP) su Baltarusija.
Kaip skelbia „Oro navigacijos“ Aeronautikos gelbėjimo koordinacinis centras, toks sprendimas priimtas dėl nežinomų stebimų objektų. Aiškėja, kad radaruose atžymoms būdingos balionų skridimo atribucijos.
Planuojama, kad skrydžiai bus stabdomi iki sekmadienio, 2 val. nakties.
Keleiviams rekomenduojama sekti oro uosto ir savo skrydžių kompanijų informaciją.
Apie sustabdytą orlaivių eismą paskelbė ir Vilniaus oro uostas.
„Pirminėmis žiniomis, sprendimą dėl oro erdvės ribojimų lėmė balionas (-ai), skrendantis (-ys) Vilniaus oro uosto kryptim“, – rašoma socialinio tinklo „Facebook“ puslapyje.
Kiek prieš 23 val. vakaro Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC) paskelbė, kad iki sekmadienio, 2 val. nakties, uždaromi Šalčininkų ir Medininkų PKP. Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) patikslino, kad to priežastis – iš Baltarusijos į Lietuvą įskridę oro balionai.
Primename, kad dėl meteorologinių oro balionių šeštadienio naktį buvo sustabdyti skrydžiai Vilniaus bei Kauno oro uostuose. Kaip skelbta anksčiau, abiejuose oro uostuose bendrai paveikta 40 skrydžių ir daugiau nei 6 tūkst. keleivių. 
Papildysime.
