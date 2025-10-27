Konferencija
Buvęs „Thermo Fisher Scientific Baltics“ vadovas pradeda naują verslą

2025 m. spalio 27 d. 09:12
Užpernai vienos didžiausių Lietuvoje biotechnologijų bendrovių „Thermo Fisher Scientific Baltics“ generalinio direktoriaus pareigas palikęs ir iš bendrovės valdybos pasitraukęs Algimantas Markauskas su sūnumi Justu Markausku pradeda verslo vadybos konsultavimo verslą, pranešė „Verslo žinios“.
Tam spalio 20 d. įsteigta konsultavimo bendrovė „Markauskas Partners“.
Pasak A.Markausko, bendrovės tikslas – padėti organizacijoms susisteminti ir užtikrinti strategijos įgyvendinimą bei pagerinti veiklos efektyvumą, taip pat bus siūloma nauja paslauga – operacinės veiklos vertinimas (vadinamasis „due diligence“).
Naujos įmonės partneriu tapęs J.Markauskas pastaruoju metu dirbo „Danske Bank“, dalyvavo kuriant organizacijos strateginės krypties bei įgyvendinimo modelį.
JAV „Thermo Fisher Scientific“ priklausančiam vienam didžiausių biotechnologijų centrų regione A.Markauskas vadovavo nuo 2010 m. pradžios.
