Buvęs „Thermo Fisher Scientific Baltics“ vadovas pradeda naują verslą

Tam spalio 20 d. įsteigta konsultavimo bendrovė „Markauskas Partners“.
Pasak A.Markausko, bendrovės tikslas – padėti organizacijoms susisteminti ir užtikrinti strategijos įgyvendinimą bei pagerinti veiklos efektyvumą, taip pat bus siūloma nauja paslauga – operacinės veiklos vertinimas (vadinamasis „due diligence“).
Naujos įmonės partneriu tapęs J.Markauskas pastaruoju metu dirbo „Danske Bank“, dalyvavo kuriant organizacijos strateginės krypties bei įgyvendinimo modelį.
JAV „Thermo Fisher Scientific“ priklausančiam vienam didžiausių biotechnologijų centrų regione A.Markauskas vadovavo nuo 2010 m. pradžios.