Šalies mažmeninė prekyba per metus išaugo 4,1 proc.

Anot agentūros, per metus maisto prekėmis prekiaujančių įmonių apyvarta palyginamosiomis kainomis padidėjo 1,1 proc., ne maisto prekėmis prekiaujančių – 10,4 proc., automobilių degalų mažmeninės prekybos įmonių apyvarta sumažėjo 3,3 proc.
Šių metų rugsėjį, palyginti su rugpjūčiu, mažmeninės prekybos įmonių apyvarta sumažėjo 1,1 proc., o maitinimo ir gėrimų teikimo įmonių apyvarta padidėjo 1,6 proc.
Maisto prekėmis prekiaujančių įmonių apyvarta palyginamosiomis kainomis per mėnesį padidėjo 1 proc., ne maisto prekėmis prekiaujančių – sumažėjo 2,2 proc., automobilių degalų mažmeninės prekybos įmonių apyvarta – 1,8 proc.
Maitinimo ir gėrimų teikimo įmonių apyvarta (be pridėtinės vertės mokesčio) per mėnesį išaugo 1,6 proc. ir rugsėjį sudarė 149,3 mln. eurų. Palyginti su tuo pačiu metu pernai, šių metų rugsėjį maitinimo ir gėrimų teikimo įmonių apyvarta palyginamosiomis kainomis padidėjo 1,7 proc.