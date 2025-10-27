Skelbia, kokius nuostolius dėl baltarusiškų balionų patyrė oro uostai: žala keleiviams ir oro bendrovėms kur kas didesnė

„Skaičiuojame bendrus nuostolius – per visą spalio mėnesį oro uostai preliminariai patyrė daugiau nei 81 tūkst. eurų nuostolių – iš jų beveik 67 tūkst. per praėjusią savaitę“, – naujienų agentūrai „Elta“ raštu komentavo Lietuvos oro uostų Komunikacijos projektų vadovė Lina Beišienė.
„Tačiau svarbu paminėti, kad tai yra tik tiesioginiai oro uostų nuostoliai, kur kas didesnius juos patiria oro bendrovės, taip pat ir keleiviai“, – teigė ji.
Anot L.Beišienės, spalio mėnesį dėl oro erdvės ribojimų buvo paveikti 172 skrydžiai ir beveik 27 tūkst. keleivių. Daugelio kelionių planus pakeitė laikinas Vilniaus oro uosto veiklos stabdymas. Tuo metu Kauno oro uoste paveikti 3 skrydžiai ir 510 keleivių.
„Elta“ primena, kad spalio mėnesį kelis kartus fiksuoti kontrabandą gabenę meteorologiniai balionai iš Baltarusijos.
Dėl kontrabandai naudojamų meteorologinių balionų Vilniaus oro uosto veikla nakčiai buvo sustabdyta spalio 4 d., praėjusį antradienį, penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį. Penktadienį vakare nakčiai buvo sustabdytas orlaivių eismas ir Kauno oro uoste.
Reaguojant taip pat uždaryti Medininkų ir Šalčininkų pasienio punktai su Baltarusija. Trečiadienį Vyriausybė ketina priimti tolimesnius sprendimus dėl jų uždarymo, iki tol siena su Baltarusija liks uždaryta. Tokį sprendimą priėmė pirmadienį posėdžiavusi Nacionalinio saugumo komisija (NSK).
Taip pat NSK nutarė, jog kariuomenė pradės taikyti atitinkamas kinetines priemones, siekiant nuleisti į šalį įskrendančius balionus. Savo ruožtu policijos ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai aktyviau bendradarbiaus, siekiant pažaboti kontrabandininkus.
