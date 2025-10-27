Svarbiausias energetikos, transporto ir žaliosios ekonomikos forumas jau šį trečiadienį!

Vilnius GreenTech Forum jau 19 metus iš eilės suburs pažangiai mąstančius Lietuvos verslo, politikos ir mokslo lyderius, kad pasidalytų informacija ir savo įžvalgomis, tartųsi ir sutartų dėl svarbiausių darbų, kuriuos turime padaryti mūsų valstybėje, jei norime, kad augtų verslai, daugėtų naujų darbo vietų ir stiprėtų mūsų šalis.
Sieksime, kad verslas ir valstybė uždirbtų milijardus
Pasak vieno iš forumo organizatorių ir iniciatorių Almanto Gliožerio, „Labai džiugina, kad likus savaitei iki forumo didelė dalis kvietimų jau buvo išpirkta – tai demonstruoja ne tik forumo aktualumą, bet ir tai, kad pažangiai mąstantys Lietuvos verslo lyderiai suvokia šio forumo svarbą ir įtaką ne tik valstybės, bet ir jų verslų ateičiai. Kai prieš 19 metų organizavome pirmąjį forumą (tuo metu jis vadinosi Lietuvos energetikos konferencija ir buvo skirtas energetinės nepriklausomybės siekiui įtvirtinti), jo pagrindiniai tikslai buvo suvienyti Lietuvos verslą, kad jis siektų rusiškas dujas pakeisti lietuvišku biokuru, o importuojamą elektrą – vietiniais žaliosios energetikos, ypač atsinaujinančių išteklių energetikos, pajėgumais. Šiandien šie tikslai, kurių siekėme keletą dešimtmečių, jau yra sėkmingai pasiekti. Kiekvienais metais šimtai milijonų eurų, kurie būtų iškeliavę į kitas valstybes, o nemaža dalis jų būtų prisidėję prie Rusijos finansavimo, liko Lietuvoje, padėjo sukurti naujų verslų ar sustiprinti egzistuojančius, biokuro ir atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriuose sukūrė daugiau nei 10 tūkst. darbo vietų. Į Lietuvos energetiką buvo pritrauktos milžiniškos investicijos, tapome energetiškai laisvesni ir ekonomiškai stipresni.“
A. Gliožeris įsitikinęs, kad šiandien galime pakartoti šią sėkmės istoriją, tik dar galingiau, jei kurdami žaliąją Lietuvos transporto ir susisiekimo bei pramonės ateitį pasieksime didžiulį proveržį. Jei importuojamą naftą ir jos produktus pakeisime žaliąja energija ir žaliąjį kurą naudojančiomis transporto bei susisiekimo priemonėmis. Jei kurdami žaliajai transformacijai ir ekonomikos augimui būtiną transporto ir susisiekimo infrastruktūrą sudarysime sąlygas Lietuvos pramonei stiprėti ir įsilieti į milžinišką trilijonus eurų sieksiančią žaliąją ateitį, jei dalyvausime ją kuriant, užsidirbsime ir uždirbsime milijardus sau ir savo valstybei.
Sesijos, kurių verslo lyderiai neturėtų praleisti
Pristatyti visas sesijas, kurių iš viso yra suplanuota 24, užimtų per daug laiko, todėl, pasak A. Gliožerio, svarbu atkreipti dėmesį į tas, kurios susijusios su ryškiausiais pokyčiais, turėsiančiais įtakos verslui ir valstybei.
Viena tokių sesijų bus įžanginė, kurioje pranešimą perskaitys Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius, o diskutuojama bus apie visos Europos Sąjungos ir Lietuvos galimybes žaliąją transformaciją išnaudoti tam, kad stiprėtų pramonė ir valstybė. Vėliau vyksiančioje energetikai skirtoje sesijoje Lietuvos energetikos elitas diskutuos apie tolesnės energetikos plėtros galimybes ir būtinus sprendimus. Paraleliai vyks sesija, skirta transporto ir susisiekimo žaliajai transformacijai, bet ne tam, kaip išleisti milijonus, o tam, kaip išnaudoti šį milžiniško masto globalų procesą, siekiant naudos mūsų šalies pramonei ir ekonomikai. Dėmesio turėtų sulaukti ir žaliosios verslo pažangos finansavimui skirta sesija, kurioje bus bandoma reanimuoti diskusijas apie viešosios ir privačiosios partnerystės projektų potencialą finansuoti stambius infrastruktūros projektus.
Elektros energijos kaupimo sprendimų plėtrai Lietuvos energetikoje – kaip ji transformuos verslo ir pelno generavimo modelius bei kaip sėkmingai bus realizuojam integracija – bus skirtos net trys sesijos, o transporto ir susisiekimo elektromobilizacijai – dvi: energetinei kelių ir miestų infrastruktūrai bei reguliacinei ir motyvacinei ekosistemai.
Kaip išskirtinę vertėtų paminėti sesiją su žinomu danų urbanistu Janu Gehliu, kuris kalbės apie tai, kaip reikia kurti miestų ateitį, siekiant derinti žalumą ir miestų patrauklumą investuoti, gyventi, kurti. Apie tai vėliau bus diskutuojama ir sesijoje, skirtoje žaliajai Kauno ir Vilniaus ateičiai.
Technologinės pažangos sesijoje turėtų būti naudinga sudalyvauti tiems, kurie domisi dirbtinio intelekto įtaka žaliajai pramonės, transporto ir energetikos transformacijai.
Renginį vainikuos „Solar Stars ’25“ apdovanojimai – iniciatyva, skirta įvertinti pažangiausiems verslams ir projektams, veikiantiems atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriuje. Nominacijos sudarytos remiantis pagrindinėmis sritimis, kurios labiausiai prisideda prie žaliosios energetikos plėtros: technologinės inovacijos, tvarūs sprendimai, bendruomenių įtraukimas, poveikis aplinkai ir verslo lyderystė. Kiekviena įmonė ar organizacija galėjo nemokamai nominuoti save arba kitus rinkos dalyvius ir taip prisidėti prie sektoriaus lyderių įvertinimo bei gerųjų pavyzdžių viešinimo.
Dalyvauti galima ir nuotoliniu būdu
Gali būti, kad galimybės paskutinėmis dienomis įsigyti kvietimų dalyvauti forume nebebus, tačiau A. Gliožeris teigia, kad yra puiki alternatyva – forumą stebėti nuotoliniu būdu: peržvelgti sesijas, įvertinti jo kokybę ir apsispręsti dėl dalyvavimo ateityje, 2026-aisiais, kai forumas švęs savo dvidešimtmetį, todėl bus tikrai išskirtinis.
A. Gliožerio įsitikinimu, svarbu pabrėžti, kad Vilnius GreenTech Forum vienas svarbiausių išskirtinumų yra ne tik atsakingai sudėliota programa, bet ir nuoširdžios pastangos padėti suvokti galimus ateities scenarijus. Tai itin aktualu pažangiai mąstantiems ir atsakingiems lyderiams, tiek kuriantiems savo verslus, tiek atsakingiems už valstybės ateitį. Juk rūpindamiesi ja realizuojame savo lyderystę.
Susipažinti su forumo programa ir įsigyti kvietimus galite svetainėje čia.