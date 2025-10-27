Lrytas Premium prenumerata tik
VerslasRinkos pulsas

Vilniuje – elektros tiekimo sutrikimas: be elektros – 7800 ESO klientų

2025 m. spalio 27 d. 11:05
Įdienojus pirmadieniui, spalio 27 d., dalis Vilniaus liko be elektros. Apie 11 val. jos tiekimas nutrūko Fabijoniškių ir Pašilaičių mikrorajonuose, taip pat dalyje Šeškinės.
Kaip naujienų portalui Lrytas sakė Energijos skirstymo operatoriaus (ESO) Ryšių su visuomene projektų vadovė Lilija Eizintienė, 11 val. nuo elektros buvo atjungta 7800 ESO klientų.
Susisiekimo paslaugų įmonė „Judu“ taip pat pranešė, kad laikinai dėl ESO sutrikimų neveikia šviesoforai dalyje miesto sankryžų.
Šiuo metu ESO inžinieriai ir dispečeriai išvykę į įvykio vietą ir bando nustatyti gedimo priežastį. Preliminariai elektros tiekimo atstatymas gali trukti apie valandą, tačiau „Judu“ skelbia gavusi informaciją, jog sutrikimą planuojama pašalinti per 2 val. Tais atvejais, kai elektros tiekimo nepavyksta atkurti per kelias valandas, gyventojams atvežami elektrą gaminantys generatoriai.
Priminsime, kad kiek daugiau nei prieš savaitę, spalio 15 d., elektros neturėjo 4050 ESO klientų, gyvenančių Vilniaus senamiestyje.
Energijos skirstymo operatorius (ESO)gedimaselektros tiekimas

