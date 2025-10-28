Prezidentas neatmeta galimybės riboti baltarusiškų prekių tranzitą į Kaliningradą

„Neatmetu galimybių taikyti ir kitas poveikio priemones, apie kurias užsiminta ir anksčiau, kaip antai Baltarusijos prekių tranzito geležinkeliu užkardymas arba ribojimas“, – Prezidentūroje žurnalistams antradienį sakė G. Nausėda.
Anot šalies vadovo, šie ribojimai neapimtų Rusijos keleivių ir krovinių tranzito į Kaliningradą, kuris yra reguliuojamas tarptautiniais susitarimais su Europos Sąjunga (ES).
„Taip, tai yra rimto poveikio priemonė – dar kartą kartoju, kad kalbame ne apie rusiškų prekių tranzitą į Kaliningrado sritį, bet kalbame apie baltarusiškoms prekėms taikomus apribojimus“, – aiškino jis.
G. Nausėdos teigimu, tarp galimų poveikio priemonių – ir naujų sankcijų taikymas ne tik baltarusiškoms kalio, bet ir azoto trąšoms, taip pat – baltarusiškų įmonių paslaugoms.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę dėl iš Baltarusijos atkeliaujančių kontrabandinių oro balionų keturis kartus buvo laikinai sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste, vieną kartą – ir Kauno oro uoste.
Incidentai, kai sutrikdyta oro uosto veikla bei uždaryti Medininkų iš Šalčininkų pasienio kontrolės punktai, fiksuoti antradienio, penktadienio, šeštadienio ir sekmadienio vakarais.
Trečiadienį Vyriausybė ketina priimti sprendimus dėl paskutinių dviejų – Medininkų ir Šalčininkų – pasienio kontrolės punktų su Baltarusija uždarymo. Iki tol siena su Baltarusija liks uždaryta. Tokį sprendimą priėmė pirmadienį posėdžiavusi Nacionalinio saugumo komisija.
Taip pat nutarta, jog kariuomenė pradės taikyti atitinkamas kinetines priemones, siekiant nuleisti į šalį įskrendančius balionus.
Savo ruožtu policijos ir pasieniečiai aktyviau bendradarbiaus, siekiant pažaboti kontrabandininkus.