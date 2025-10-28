Rado milijoninės vertės nusikaltusios įmonės turto: parduoda už skolą

Už finansinius nusikaltimus nuteista, bankrutavusi ir prieš mėnesį likviduota bendrovė teismo sprendimu valstybei yra skolinga apie 7,9 mln. eurų – taip teigiama teismo nutartyje.
Mažiausiai 1,285 mln. eurų tikimasi atgauti aukcione pardavus jai priklausantį pastatą Šaulių gatvėje 21. Būtent tokia suma įvertinta jo pradinė kaina varžytynėse, kurios turėtų baigtis kitą savaitę.
Anot nemokumo administratoriaus pateiktos informacijos, 880 kvadratinių metrų ploto pastatas pritaikytas biurams ir medicinos paskirčiai.
Namas statytas prieš daugiau nei šimtmetį ir rekonstruotas 1996-aisiais, kartu su juo parduodamos spaustuvės patalpos, 4,8 aro ploto sklypas.
Didelės apimties ir ypač sudėtingoje baudžiamojoje byloje „Naftos grupė“ pripažinta kalta dalyvavus nusikalstamoje schemoje, dėl kurios žalą patyrė valstybės įmonė „KN Energies“ (buvusi „Klaipėdos nafta“), už tai jai paskirta 941,5 tūkst. eurų bauda, be to, ji įpareigota solidariai su kitais nuteistaisiais atlyginti valstybės įmonei per 100 tūkst. eurų žalą.
Šioje byloje už turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, nusikalstamu būdu įgyto turto legalizavimą, sukčiavimą, valstybės tarnautojui prilyginto asmens papirkimą, kyšio priėmimą, dokumentų klastojimą ir kitus nusikaltimus taip pat nuteisti „Naftos grupės“ akcininkas Arturas Urbutis, vadovas Antanas Urbutis, skyriaus vadovė Svetlana Popova, buvęs bankininkas Andrejus Vaičiulis, tuometinės „Klaipėdos naftos“ vadovas Jurgis Aušra ir direktorius komercijai Ričardas Milvydas.
Tik pastarajam teko laikinai pasėdėti už grotų, visiems kitiems kaltais pripažintais asmenims skirtos laisvės atėmimo bausmės atidėtos.
