Dalis Vilniaus naktį buvo likusi be elektros Tiekimas atstatytas

2025 m. spalio 29 d. 08:49
Trečiadienio naktį daliai Vilniaus gyventojų nebuvo tiekiama elektra.
Kaip matyti Energijos skirstymo operatoriaus (ESO) planinių ir neplaninių atjungimų žemėlapyje, trečiadienio naktį, apie 00.29 val., Baltupiuose sutriko elektros energijos tiekimas.
Žemėlapio duomenimis, be elektros liko apie 1400 sostinės gyventojų.
Vis tik susisiekus su ESO, paaiškėjo, kad elektra ir vėl tiekiama.
Pasak ESO atstovės ryšiams su visuomene Rasos Juodkienės, elektra Baltupiuose buvo dingusi maždaug valandai. Sutrikimas fiksuotas apie 3 val. nakties, o 4 val. elektros tiekimas ir vėl buvo atstatytas.
