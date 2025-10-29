Lrytas Premium prenumerata tik
JAV lustų milžinė „Nvidia“ tapo pirmąja 5 trln. dolerių vertės įmone

2025 m. spalio 29 d. 19:27
JAV lustų gamintoja „Nvidia“ trečiadienį tapo pirmąja bendrove pasaulyje, kurios rinkos kapitalizacija siekia 5 trln.JAV dolerių.
Silicio slėnyje įsikūrusios įmonės akcijos prekybos pradžioje pabrango 4,5 proc. ir pasiekė 210 JAV dolerių, kylant pasitikėjimo dirbtiniu intelektu (DI) bangai. Liepos pradžioje „Nvidia“ peržengė 4 trln. JAV dolerių ribą.
„Nvidia“ lustų sistemos visame pasaulyje naudojamos DI programoms mokyti, jos užtikrina tokių technologijų milžinių kaip „Google“ ir „Meta“, taip pat startuolių, pavyzdžiui, „OpenAI“, sukūrusios „ChatGPT“, duomenų centrų veikimą.
Bendrovės dominavimas šioje sparčiai augančioje rinkoje per pastaruosius dvejus metus lėmė spartų pajamų augimą, o investuotojai tikisi, kad ji sugebės išlaikyti savo pranašumą prieš konkurentus.
Ryšiai su Vašingtonu
Prie „Nvidia“ kilimo prisidėjo ir didėjanti jos vadovo Jenseno Huango įtaka Vašingtone, kur jis užmezgė tvirtus santykius su JAV prezidentu Donaldu Trumpu.
Tačiau Vašingtonas ir toliau draudžia „Nvidia“ galingiausių sistemų eksportą į Kiniją. JAV žiniasklaida pranešė, kad J. Huangas įspėjo Baltuosius rūmus, jog bendrovės buvimo Kinijoje ribojimas galiausiai gali paskatinti stipraus vietinio konkurento iškilimą.
Pasiekusi naują rekordą, „Nvidia“ sustiprino savo kaip vertingiausios pasaulyje bendrovės, poziciją ir gerokai aplenkė kitas technologijų milžines – „Microsoft“ ir „Apple“, kurių kiekvienos vertė siekia apie 4 trln. JAV dolerių.
