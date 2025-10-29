Kapus tautiečiai puošia ne tik gyvomis, bet ir dirbtinėmis gėlėmis: dabar joms „Maximoje“ – 60 proc. nuolaida

„Kuo arčiau Visų Šventųjų diena ir Vėlinės, tuo daugiau įsigyjama žvakių bei gėlių. Ruošiantis šioms datoms, žvakių „Maximose“ nuperkama virš 4 milijonų. Pastebime, kad jomis pirkėjai rūpinasi iš anksto. Be to, šiuo metu kapų žvakėms ir įdėklams taikoma 50 proc. nuolaida, tad jų įsigyti galima dar ir reikšmingai sutaupant. Pasinaudojus „Ačiū“ kortele, žvakės įdėklas atsieis vos 0,43 Eur, o vidutinės kainos stiklinė kapų žvakė, deganti 24 val. – 0,60 Eur. Tuo tarpu pasirūpinti gėlėmis nemažai pirkėjų į „Maximos“ parduotuves užsuka likus paskutinei savaitei iki minėtinų datų. Pirkėjų mėgstamą 4 vnt. chrizantemų puokštę galima įsigyti už 3,99 Eur“, – pasakoja Titas Atraškevičius, „Maximos“ atstovas ryšiams su žiniasklaida.
Žiedai skirti papuošti, o paskui – išrūšiuoti
T.Atraškevičius atkreipia dėmesį, kad „Maximos“ tinklo parduotuvėse dominuoja lietuviškų ūkių augmenija, kurių pažiba – chrizantemos. Pirkėjai pastaruoju metu vis dažniau renkasi didesnius gėlių vazonus bei stambiažiedes chrizantemas, tačiau greta populiariausių tradicinių šių gėlių veislių yra ir naujienų – viena išsiskiria dideliais, tankiais ir spalvingais žiedais, primenančiais jurginus, o kita pasižymi miniatiūrinių saulučių formos žiedais ir netikėta žiedlapių forma. Tarp rudens augalų populiarūs išlieka ir viržiai – skirtingų spalvų, dydžių bei formų.
Tinklaraštininkė, apželdinimo ekspertė Lina Liubertaitė, kalba, kad tiek chrizantemos, tiek viržiai yra puikūs rudeniniai augalai – jie jau tapo tradiciniu kapų puošimo pasirinkimu per Vėlines.
„Šių gėlių galima rasti visur ir paskutiniais jų žiedais nuspalvinti kapavietes – tai gražus pasirinkimas. Nepamirškite, kad atlikusios savo „pareigą“ puošmenos turi būti teisingai išrūšiuotos: plastikinį vazonėlį reikia mesti į plastiko konteinerį, o nužydėjusią augalo dalį – į žaliųjų atliekų konteinerį. Tik neskubėkite su viržiais – drąsiai palikite juos per visą žiemą, nes net nušalę žiedynai išlaiko gražią struktūrą“, – atkreipia dėmesį L.Liubertaitė.
Susiduria kelių kartų požiūriai, bet tendencijos kinta
T.Atraškevičius pastebi, kad nors pirkėjams aktualūs ir gyvi augalai, populiarumo vis dar nepraranda ir dirbtinių gėlių puokštės.
„Nors bendra tendencija visose srityse yra natūralumas, dalis žmonių renkasi žiedus, kurie garantuotai atlaiko darganą ir šalnas. Ypatingai ilgaamžiškesni sprendimai aktualūs tiems, kurių artimųjų kapai yra toli nuo gyvenamosios vietos, rečiau lankomi. Atsižvelgę į tai „Maximos“ pirkėjai neretai tokioms kapavietėms papuošti renkasi ne tik dirbtinius augalus, bet ir žvakes, kurios dega ilgiau arba yra elektroninės, LED. Atliepdami jų įpročius bei poreikius, siūlome 13 skirtingų dirbtinių gėlių puokščių – tarp jų rožių bei lelijų kompozicijos, chrizantemos. Šiuo metu pirkėjai jų gali įsigyti su 60 proc. nuolaida“, – pasakoja „Maximos“ atstovas ryšiams su žiniasklaida.
L.Liubertaitė atkreipia dėmesį, kad kapų apželdinime ir puošyboje naujos tendencijos įsivyrauja lėtai, tačiau jos vienareikšmiškai keičiasi. Pasak jos, žmonės neretai puošia kapus ne tik vadovaudamiesi savo skoniu, bet ir atsižvelgdami į tai, kas, patiko anapilin išėjusiam artimajam.
„Čia susiduria skirtingų žmonių, o kartais ir kelių kartų norai bei nuomonės. Kita vertus, kapų puošybos estetika vienareikšmiškai keičiasi: labiau vertiname ne kuo ryškesnį ir didesnį žiedą, bet visumą, ramias spalvas, natūralumą. Žmonės pradėjo matyti grožį ne vien ryškiuose žieduose, bet ir augalų formose, žalios spalvos atspalvių deriniuose. Šis suvokimas jau įsitvirtino buityje, sodų apželdinime ir pamažu atsispindi kapų apželdinime ir puošyboje“, – įžvalgomis dalijasi L.Liubertaitė.
Pusiausvyra tarp tradicijos ir patogumo
Apželdinimo specialistė pastebi, kad tie, kurie renkasi artimųjų kapavietes puošti gyvais augalais, nesvarbu, ar juos lanko dažniau, ar rečiau, linkę domėtis sprendimais, kurie padeda kapus prižiūrėti lengviau, bet neprarasti estetikos.
„Žmonės labiau domisi augalų atsparumu ligoms bei kenkėjams, renkasi daugiamečius augalus gebančius ištverti be dažno laistymo. Kapavietėse vis dažniau sodinami daugiamečiai kiliminiai augalai, kurie uždengia dirvą, nepalikdami šansų piktžolėms – panašią funkciją atlieka ir mulčias. Tokie sprendimai sukuria vientisą, tvarkingą vaizdą, o kartu sumažina priežiūros poreikį. Kai kapai taip prižiūrimi, minint svarbias datas pakanka juos papuošti gėlių puokšte. Toks požiūris leidžia išlaikyti pusiausvyrą tarp pagarbos tradicijai ir šiuolaikinio patogumo“, – teigia L.Liubertaitė.
MaximaLapkričio 1-ojiVėlinės
Rodyti daugiau žymių