Pokyčiai „Iki“ lojalumo programoje – papildomomis nuolaidomis galės naudotis net tie, kurie neturi išmaniojo telefono

„Turime plačiausią tinklą tarp didžiųjų prekybininkų Lietuvoje, todėl kasdien mūsų parduotuvėse apsilanko labai įvairūs žmonės. Nuolat stebime, kaip keičiasi pirkėjų įpročiai, ir ieškome būdų, kaip padėti jiems sutaupyti ne tik pinigų, bet ir laiko. Siekdami, kad mūsų lojalumo sistema būtų patogi visiems, kiekvienoje parduotuvėje įdiegėme galimybę užsiregistruoti lojalumo programoje nepildant popierinių formų, o tai padarant planšetinio kompiuterio pagalba. Šios planšetės leis ne tik prisijungti prie savo paskyros, bet ir naudotis nuolaidomis, kurios iki šiol buvo prieinamos tik programėlėje arba internetinėje svetainėje“, – sako Andrejs Dudko, „Iki“ rinkodaros vadovas.
Naujoji tvarka įsigalioja visose „Iki“ parduotuvėse ir yra skirta tam, kad apsipirkimas taptų dar patogesnis visiems, nepriklausomai nuo to, ar pirkėjai naudojasi išmaniaisiais įrenginiais.
Pirkėjai parduotuvėse specialiai įrengtuose planšetiniuose kompiuteriuose jau gali užsiregistruoti į „Iki“ lojalumo programą, prisijungti prie savo lojalumo paskyros, peržiūrėti jiems suteikiamas papildomas naudas ir vietoje atsispausdinti skirtingus nuolaidos kuponus bei „Pigintuvo“ pasiūlymus, taip apsiperkant dar pigiau. Be to, šis funkcionalumas visose parduotuvėse leis pirkėjams atrasti nuolaidas ir akcijas naujausiame „Iki“ akcijų leidinyje bei peržiūrėti produktų sudėčių katalogą, kas itin aktualu skirtingas alergijas turintiems pirkėjams.
Kad toks sprendimas jau pasiteisino, byloja statistika: vos pradėjus statyti planšetes, jomis jau spėjo pasinaudoti per 2 tūkst. žmonių.
Šis sprendimas leis optimizuoti parduotuvės procesus, sumažinant popierinių formų kiekį, o visus geriausius pasiūlymus galės gauti ir tie, kurie nesinaudoja išmaniaisiais telefonais, tačiau nori gauti visas „Iki“ lojalumo programos teikiamas naudas ir apsipirkti pigiau.
„Siekiame, kad technologijos padėtų, o ne trukdytų. Todėl siūlome alternatyvą, kuri leidžia pasinaudoti lojalumo privalumais be jokių papildomų žingsnių. Esame socialiai atsakinga įmonė ir suprantame, jog ne visi pirkėjai, ypač vyresnio amžiaus, naudojasi išmaniaisiais telefonais. Nors mūsų duomenimis šie skaičiai auga, norime suteikti pirkėjams skirtingas galimybes“, – pažymi „Iki“ komunikacijos vadovė G.Kitovė.
Prekybos tinklo atstovė teigia, kad šis pokytis – dalis platesnio „Iki“ siekio kasdien gerinti apsipirkimo patirtį, atsižvelgiant į klientų poreikius ir realius kasdienius iššūkius.
„Nuolat stengiamės supaprastinti visą apsipirkimo procesą. Įsiklausius į iš pirkėjų suburtos „Iki“ klientų valdybos įžvalgas, dalyje didžiųjų „Iki“ parduotuvių dar praėjusiais metais įrengėme savitarnos svarstykles. Jose pasvėrus pirkinius, nebereikia kasoje prisiminti, kokios rūšies obuolius ar pomidorus įsidėjote į krepšelį. Taip pat atnaujinome kainų etiketes į dar aiškesnes, lengviau suprantamas. Mums svarbu, kad apsipirkimas būtų kuo sklandesnis, greitas ir be bereikalingų rūpesčių“, – pabrėžia G.Kitovė.
