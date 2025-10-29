Seime – iniciatyva jaunoms šeimoms: II pensijų pakopos lėšas siūlo leisti naudoti pirmajam būstui

Lietuvoje didelė dalis jaunų žmonių nepajėgia sukaupti pradinio įnašo, nors jų pajamos leistų išlaikyti būsto paskolą, todėl pirmųjų namų įsigijimas dažnai tampa nepasiekiamu tikslu be tėvų finansinės pagalbos.
„Jeigu žmogus dirba ir moka mokesčius, jis nusipelno galimybės įsigyti savo pirmuosius namus. Valstybė negali už žmogų nupirkti būsto, tačiau gali atverti galimybę jam jį įsigyti. Šiandien daug jaunų žmonių didžiąją pajamų dalį skiria nuomai ir dėl to negali sukaupti pradinio įnašo. Todėl siūlau sprendimų paketą, kuris padės ištrūkti iš nuomos rato ir leis lengviau įsitvirtinti bei kurti ateitį Lietuvoje“, – pažymi Seimo narė Gintarė Skaistė.
Siūlomais įstatymų pakeitimais numatoma sukurti aiškų ir veiksmingą mechanizmą, leidžiantį dirbančiam žmogui įsigyti pirmą būstą be tėvų ar paveldėto kapitalo paramos, kartu užtikrinant, kad rinka nebūtų dirbtinai kaitinama ir nekiltų kainų burbulų rizika.
Valstybės garantijos pirmajam būstui – galimybė įsigyti namus be tėvų kapitalo
Teikiamais Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo pakeitimais siūloma įdiegti valstybės garantijų modelį jaunimui iki 35 metų, įsigyjančiam pirmą būstą. Valstybė laiduotų už trūkstamą pradinio įnašo dalį – iki 10 proc. būsto vertės, jei žmogus atitinka kreditingumo reikalavimus. Tai leistų tūkstančiams jaunų žmonių įsigyti būstą be papildomos tėvų ar artimųjų finansinės pagalbos.
Lietuvos bankui nusprendus iki 10 proc. sumažinti pradinio įnašo reikalavimą pirmiesiems namams, valstybės garantija galėtų padengti visą pradinį įnašą ir reikšmingai sumažinti jaunoms šeimoms tenkančią pradinio įnašo finansinę naštą.
Panašus modelis sėkmingai veikia Estijoje, kur padėjo tūkstančiams jaunų šeimų įsigyti pirmuosius namus.
Galimybė panaudoti II pensijų pakopos lėšas būstui
Pensijų kaupimo įstatymo pataisomis siūloma, kad jauni žmonės ir šeimos iki 35 metų, pasinaudojusios nuo sausio 1 d. atsiversiančiu dvejų metų reformos „langu“, galėtų sukauptas lėšas panaudoti pirmojo būsto įsigijimui. Tokiu atveju būtų grąžinama ne tik jų pačių sumokėta dalis ir finansinė grąža, bet ir valstybės įmokų dalis.
Tai ne alternatyva pensijų kaupimui. Tai geresnė alternatyva vartojimui. Estijos patirtis parodė, kad didelė dalis išmokėtų II pakopos lėšų buvo tiesiog išleista vartojimui. Siūlomas modelis užtikrintų, kad daugiau šių lėšų būtų nukreipta saugiu ir valstybės ateičiai naudingu būdu – į pirmuosius namus, stiprinant jaunų žmonių finansinį stabilumą ir įsitvirtinimą Lietuvoje.
Statybų leidimų terminai – kad būtų statoma, o ne laukiama kainų šuolio
Pakete kartu teikiamas Statybos įstatymo pakeitimas įveda statybos leidimų galiojimo terminus komercinei statybai. Šiandien dalis nekilnojamojo turto vystytojų leidimus užlaiko metų metus, laukdami kainų šuolio ir mažindami pasiūlą rinkoje.
Naujoji tvarka užtikrintų, kad leidimai būtų naudojami realioms statyboms, o ne spekuliacijoms. Konkrečius statybos leidimų terminus nustatytų aplinkos ministras, atsižvelgdamas į projekto sudėtingumą ir paskirtį. Ši priemonė padidins statybų sektoriaus skaidrumą, užtikrins greitesnę projektų realizaciją ir didesnę būsto pasiūlą rinkoje.
Išimtis bus taikoma tik privačių namų statybai, kad žmonės statantys savo lėšomis, nebūtų apkrauti papildomais reikalavimais.
Trijų įstatymų paketas parengtas pagal TS-LKD būsto prieinamumo politikos dokumentą „Kad darbas vestų į namus“, kurio autorė – Seimo TS-LKD frakcijos narė Gintarė Skaistė.