Vilniuje prasidėjo „Vilnius GreenTech Forum 2025“: svarbiausios akimirkos ir įžvalgos

„Vilnius GreenTech Forum“ jau 19 metus iš eilės suburia pažangiai mąstančius Lietuvos verslo, politikos ir mokslo lyderius, kad pasidalytų informacija ir savo įžvalgomis, tartųsi ir sutartų dėl svarbiausių darbų, kuriuos turime padaryti mūsų valstybėje, jei norime, kad augtų verslai, daugėtų naujų darbo vietų ir stiprėtų mūsų šalis.
Dalyvių laukia 24 sesijos
Pristatyti visas sesijas, kurių iš viso yra įvyks 24, užimtų per daug laiko, todėl, pasak A. Gliožerio, svarbu atkreipti dėmesį į tas, kurios susijusios su ryškiausiais pokyčiais, turėsiančiais įtakos verslui ir valstybei.
Viena tokių sesijų yra įžanginė, kurioje pranešimą perskaitė Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius, o diskutuojama buvo apie visos Europos Sąjungos ir Lietuvos galimybes žaliąją transformaciją išnaudoti tam, kad stiprėtų pramonė ir valstybė. Vėliau vykusiose energetikai skirtoje sesijoje Lietuvos energetikos elitas diskutavo apie tolesnės energetikos plėtros galimybes ir būtinus sprendimus.
Paraleliai vyko sesija, skirta transporto ir susisiekimo žaliajai transformacijai, bet ne tam, kaip išleisti milijonus, o tam, kaip išnaudoti šį milžiniško masto globalų procesą, siekiant naudos mūsų šalies pramonei ir ekonomikai. Dėmesio sulaukė ir žaliosios verslo pažangos finansavimui skirta sesija, kurioje buvo bandoma reanimuoti diskusijas apie viešosios ir privačiosios partnerystės projektų potencialą finansuoti stambius infrastruktūros projektus.
Elektros energijos kaupimo sprendimų plėtrai Lietuvos energetikoje – kaip ji transformuos verslo ir pelno generavimo modelius bei kaip sėkmingai bus realizuojam integracija – buvo skirtos net trys sesijos, o transporto ir susisiekimo elektromobilizacijai – dvi: energetinei kelių ir miestų infrastruktūrai bei reguliacinei ir motyvacinei ekosistemai.
Kaip išskirtinę vertėtų paminėti sesiją su žinomu danų urbanistu Janu Gehliu, kuris kalbėjo apie tai, kaip reikia kurti miestų ateitį, siekiant derinti žalumą ir miestų patrauklumą investuoti, gyventi, kurti. Apie tai vėliau buvo diskutuojama ir sesijoje, skirtoje žaliajai Kauno ir Vilniaus ateičiai.
Technologinės pažangos sesijoje buvo naudinga sudalyvauti tiems, kurie domisi dirbtinio intelekto įtaka žaliajai pramonės, transporto ir energetikos transformacijai.
Renginį vainikuos „Solar Stars ’25“ apdovanojimai – iniciatyva, skirta įvertinti pažangiausiems verslams ir projektams, veikiantiems atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriuje. Nominacijos sudarytos remiantis pagrindinėmis sritimis, kurios labiausiai prisideda prie žaliosios energetikos plėtros: technologinės inovacijos, tvarūs sprendimai, bendruomenių įtraukimas, poveikis aplinkai ir verslo lyderystė. Kiekviena įmonė ar organizacija galėjo nemokamai nominuoti save arba kitus rinkos dalyvius ir taip prisidėti prie sektoriaus lyderių įvertinimo bei gerųjų pavyzdžių viešinimo.
