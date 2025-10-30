„Barbora“ mažina apsukas ne tik Lietuvoje: „Priėmėme nelengvą sprendimą“

Portalo žiniomis, nuo lapkričio 1-osios „Barbora“ nebetęs veiklos Panevėžyje ir Šiauliuose.
Įmonės vadovo Povilo Šulio teigimu, sprendimas nutrauki veiklą šiuose Lietuvos regionuose buvo priimtas atsižvelgus į netenkinančius rezultatus.
„Tad priėmėme nelengvą sprendimą veiklą šiuose miestuose stabdyti. Tolesnio geografijos mažėjimo neplanuojame, o visą savo dėmesį skiriame veiklai Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Marijampolėje bei Alytuje ir gyvenvietėse aplink juos“, – „Verslo žinioms sakė P.Šulys.
Tiesa, įmonė veiklą taip pat nutraukia Estijos Ida Viruma apskrityje bei Latvijoje – Daugpilyje ir Liepojoje.
Naujienų agentūra ELTA primena, kad „Maxima grupės“ valdomai įmonei „Radas“ priklausanti „Barbora Polska“ pernai pavasarį sustabdė maisto ir kitų prekių pristatymo paslaugą į namus Lenkijoje. Paslauga buvo teikiama Trimiestyje, Varšuvoje, Katovicuose bei Lodzėje.
