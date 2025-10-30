„Lidl“ darbuotojų karjeros istorijos: pradėję dirbti komplektuotojais, šiandien jau vadovauja komandoms

Sėkmės pagrindas – vieninga komanda
Viktės karjeros kelias „Lidl“ prasidėjo 2024 metais, kai paskatinta įmonėje dirbusio draugo, ji prisijungė prie komplektuotojų komandos logistikos centre Kaune. Nuo pirmųjų dienų darbas buvo dinamiškas ir kupinas iššūkių, tačiau aiški struktūra, atsakomybės pasiskirstymas ir nuosekliai organizuoti procesai paskatino siekti daugiau. Po metų, persikėlusi į Vilnių, ji sulaukė pasiūlymo tapti asistente naujai atsidariusiame logistikos centre sostinėje, o netrukus – ir komplektuotojų komandos vadove.
„Visada domėjausi logistika – tai sritis, kurioje dirbu didžiąją savo profesinio gyvenimo dalį. Šis darbas suteikia galimybę ne tik organizuoti procesus, bet ir nuolat mokytis bei tobulėti. Tapusi komandos vadove dar labiau įsitikinau, kad šioje srityje svarbiausia – žmonės. Didžiausią motyvaciją kasdien suteikia komanda, todėl stengiuosi įsiklausyti į kiekvieno nario poreikius, planuoti lanksčius grafikus, skatinti juos tobulėti ir už pastangas tinkamai atlyginti. Nors atsakomybė išaugo, pasitenkinimą kelia galimybė priimti sprendimus, turinčius įtakos visos komandos rezultatams“, – teigia Viktė.
Pasak jos, stipriausia logistikos centro pusė – komandiškumas. Skirtingų skyrių darbuotojai padeda vieni kitiems, o visus jungia bendras tikslas užtikrinti sklandų procesų veikimą. Tokia darbo aplinka kuria pasitikėjimą, stiprina ryšį tarp komandos narių ir suteikia darbo prasmės pojūtį.
Vadovaudama komandai, Viktė nuosekliai lavino viešojo kalbėjimo įgūdžius ir gebėjimą aiškiai perteikti informaciją. Ši patirtis padėjo įgyti pasitikėjimo savimi ir efektyviau bendrauti su darbuotojais. Jos teigimu, svarbiausia parodyti iniciatyvą ir norą mokytis. Tokie darbuotojai įmonėje visuomet pastebimi, o jų pastangos tinkamai įvertinamos.
Motyvuoti kolegas padeda lygiavertiškumas
Eto karjeros kelias „Lidl“ logistikos centre prasidėjo 2023 metų pavasarį, kai jis prisijungė prie komplektuotojų komandos Kaune. Aiški darbo struktūra ir nuosekliai organizuoti procesai sudarė sąlygas greitai perprasti darbo principus ir tobulėti. Po kurio laiko Etas buvo paskirtas grupės vadovo asistentu, o netrukus – ir vadovu.
„Ši galimybė atsirado natūraliai, nes jau buvau sukaupęs žinių apie logistikos centro veiklą ir jaučiausi pasirengęs prisiimti didesnę atsakomybę“, – tikina Etas.
Kalbėdamas apie vadovavimą, Etas pabrėžia lygiavertiško bendradarbiavimo svarbą. Jo teigimu, vadovas turi būti ne tik darbų organizatorius, bet ir aktyvus komandos dalyvis, galintis prireikus įsitraukti į kasdienius procesus. Toks požiūris padeda stiprinti pasitikėjimą ir kurti palaikančią atmosferą.
„Vadovo darbas logistikos centre reikalauja gebėjimo planuoti, greitai spręsti iššūkius ir numatyti kelis žingsnius į priekį. Nors kasdienės užduotys dažnai būna intensyvios, stipri komanda ir kitų vadovų palaikymas padeda pasiekti gerų rezultatų“, – sako Etas.
Etas vertina „Lidl Lietuva“ už galimybes tobulėti. Jis įsitikinęs, kad darbuotojai, kurie rodo iniciatyvą ir nebijo naujų atsakomybių, įmonėje turi visas sąlygas augti ir siekti vadovaujančių pozicijų.
Šiuo metu „Lidl Lietuva“ dirba daugiau nei 2,8 tūkst. darbuotojų. Iš viso Lietuvoje veikia 82 „Lidl“ parduotuvės 29 šalies miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse, Nemenčinėje, Gargžduose, Molėtuose ir Jurbarke. Šalyje taip pat veikia du „Lidl Lietuva“ logistikos centrai – vienas Kaune, Ramučiuose, o kitas Vilniuje, netoli Lentvario.