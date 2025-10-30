Konferencija
Dėl balionų ir vėl uždarytas Vilniaus oro uostas

2025 m. spalio 30 d. 20:27
Austėja Paulauskaitė
Ketvirtadienio vakarą dėl pastebėtų balionų, skrendančių sostinės link, buvo sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste.
„Šįvakar 20.10 val. laikinai sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste. Pirminėmis žiniomis, sprendimą dėl oro erdvės ribojimų lėmė balionas (-ai), skrendantis (-ys) Vilniaus oro uosto kryptim. Oro erdvės ribojimai įvesti iki 23:10 val.“ – nurodo Vilniaus oro uostas.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę dėl iš Baltarusijos atkeliaujančių kontrabandinių oro balionų keturis kartus buvo laikinai sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste, vieną kartą – ir Kauno oro uoste.
Incidentai, kai sutrikdyta oro uosto veikla bei uždaryti Medininkų iš Šalčininkų pasienio kontrolės punktai, fiksuoti antradienio, penktadienio, šeštadienio ir sekmadienio vakarais.
Trečiadienį Vyriausybė nusprendė iki lapkričio 30 d. vidurnakčio uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija.
Vykimas per Šalčininkų punktą bus visiškai nutrauktas, tuo metu Medininkų posto veikla bus apribota su tam tikromis išimtimis.
