Ekspertas įvardijo, kaip įvykus nelaimei užtikrinti kontaktą tarp šalių: keli pagrindiniai veiksmai

Technologijų (DI) įtakos verslui sesijoje „Schneider Electric“ Skaitmeninio tinklo pardavimų vadovas – Vidurio ir Rytų Europai ir Baltijos šalims Przemyslaw Liman savo pranešime „Nuo duomenų iki poveikio: kaip skaitmeniniai tinklai keičia verslą“ dalijosi, kaip prie to galime prisitaikyti.
Ekspertas pristatė, kaip ekosistemos gali padėti mūsų vartotojams suprojektuoti ir išlaikyti elektros tinklus bei, kaip tai daryti efektyviausiu būdu. Pereinant prie naujo modelio, išmaniųjų tinklų, pirmiausia P.Liman ragina pakeisti požiūrį.
„Reikia naujo verslo modelio vartotojams“, – nedaugžodžiavo ekspertas.
Jis aiškina, kad reikia vadovautis holistiniu požiūriu planuojant ir projektuojant skaitmenizuotą įrankį.
„Operatoriai analizuoja duomenis, priima sprendimus ir ne tik kontroliuoja, bet ir tobulina sistemas“, – pridūrė P.Liman.
Šiuo metu stebimas beprecedentis energijos kiekio augimas. Ši tendencija susijusi su pastarųjų metų situacija, tačiau per paskutinius 50 metų elektros energijos pokytis išaugo net keletą kartų.
„Dabar yra laikas, kada pasitelkti skaitmeniniai sprendimai turėtų atlikti svarbiausią vaidmenį“, – aiškino jis.
Kylantys iššūkiai
Tarp kylančių iššūkių – nusidėvintys įrenginiai, balansavimas tarp tvarumo ir žalumo bei tam tikros socialinės problemos. Pasak eksperto, dėl to reikalingos naujos technologijos ir sprendimai.
Tam jis pateikė pavyzdį. 8-ajame ir 9-ajame dešimtmečiuose turėjome daugybę mašinų, technologijos buvo paprastos, sistemoms reikėjo daugybės darbo valandų. Ilgainiui judėjome link to, ką turime šiandien ir vis dar iki šiol daug dėmesio skiriama sistemų tobulinimui.
„Matome, kad skaitmeniniai sprendimai vis labiau įeina į mūsų tinklo valdymo sistemas“, – sakė P.Liman.
Kaip tobulą ekosistemos pavyzdį jis įvardijo išmaniuosius telefonus, kuriuose turime programinę įrangą. Jis tikino, kad turime pereiti prie apjungtų ekosistemų. Toks perėjimas atlieka svarbų vaidmenį, todėl būtina pagalvoti apie nepriklausomus pardavėjus, kad ekosistemos būtų apjungtos.
P.Liman paminėjo ir duomenų perdavimą kitiems, tačiau pagrindinius privalumus įvardijo tris – patikimumas, lankstumas ir paprastumas. Minėti komponentai apima holistinę platformą.
Iš patirties P.Liman pasidalijo, kad didžiausias iššūkis yra išlaikyti duomenų nuoseklumą operatoriams, kad jie nebūtų naudojami, kai nėra reikalinga. Šiandieniniame pasaulyje svarbiausias uždavinys yra užtikrinti nuolatinį elektros tiekimą.
Kaip veikia tinklas nelaimės atveju?
P.Liman papasakojo, kaip tarp šalių galima užtikrinti reikiamą kontaktą įvykus nelaimei. Jis teigė, kad tinklo kelionė prasideda nuo projektavimo, kad būtų atsparus konkrečiai rizikai, pavyzdžiui, gaisrui. Pasirinkus tinklą, įrenginius, geografinę informacinę sistemą (GIS) platformoje bandoma įdiegti duomenis.
Kilus gaisrui, mes pasiimame informaciją, kurią turėjome GIS ir gauname informaciją apie turto būklę. Ją gauname iš programinės įrangos, kurioje yra apskaičiuotas konkretus scenarijus.
„Viskas turi veikti nepriklausomai nuo to, kokie buvo užkrauti duomenys“, – aiškino jis.
Įvykus nelaimei labai svarbu informuoti operatorių, kuris turi rasti saugia vietą. Taip pat galima kreiptis į trečiąją šalį arba pasirinkti jos GPS žemėlapį.
Tarp pavyzdžių jis pateikė ir dirbtinį intelektą. Jo teigimu, tai vadinama tinklo vizija. Pavyzdžiui, audros atveju operatorius gali matyti, kur reiktų kreipti daugiausia dėmesio. Taip pat, kur gauti tarnybų pagalbą ir sąrašą vartotojų, kuriuos incidentas palietė bei apskaičiuoti reagavimo laiką.
